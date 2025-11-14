Человек собаке друг? Пока только на словах

Андрей Кратенко
собственный корреспондент по СКО

В Петропавловске снова обсуждают, как защитить жителей от бродячих собак. Пока чиновники только ищут способ построить приют, собачьи стаи продолжают жить своей уличной жизнью.

фото предоставлено СКОФ «Amanat»

На заседании совета по региональному развитию при Северо-­Казахстанском областном филиа­ле партии «Amanat» пытались решить проблему бродячих собак и кошек. Тема не теряет актуальности: в течение этого года было зарегистрировано 53 случая нападения животных на людей, среди пострадавших есть дети.

Жители Петропавловска, идя по улицам, с опаской смотрят по сторонам: вдруг из-за угла выбежит стая бездомных собак. У кого-то они вызывают страх или жалость, у других – философские мысли о человеческой ответственности.

Принятый Закон «Об ответственном обращении с животными» теперь почти гарантирует уличным собакам жизнь – бездомную, голодную, но законную. Умерщвлять нельзя. Стерилизовать можно и нужно, да вот беда – лицензированных компаний по стерилизации и достаточного финансирования нет.

– Иногда собаку содержать дороже, чем ребенка, – заметил один из участников дискуссии. – Мы реагируем на заявки, но бездомных собак все больше. Владельцы выбрасывают щенков, особенно в частном секторе. Через три месяца из них вырастают половозрелые суки, и круг замыкается.

– Основная часть происшествий – во дворах, около школ и детских садов, – сообщил заместитель начальника отдела местной полицейской службы подполковник Жаксылык Байбусинов. – Больные животные опасны, переносят такую заразу, как бешенство, бруцеллез, туберкулез.

По словам Жаксылыка Байбусинова, полиция реагирует на обращения граждан, но силовых мер недостаточно без комплекс­ной программы регулирования численности животных. Закон запретил убивать бродячих животных, однако соответствующая инфраструктура для их стерилизации и содержания до сих пор не создана.

Прозвучал на заседании показательный пример с алабаем, который не выпускал людей со двора школы № 42. Владельца собаки оштрафовали на 15 МРП (55 тыс. тенге).

– О таких случаях надо рассказывать, – считает депутат областного маслихата Юлия Пронина. – Люди должны видеть, что ответственность существует, что она может наступить. А вообще город погряз в безответственности. После наводнения и реновации многие хозяева бросили своих питомцев.

Юлия Пронина предложила сделать обязательным чипирование домашних животных и наладить учет. Заместитель председателя совета по региональному развитию Владимир Витченко уточнил, что без законодательной нормы обязательного чипирования административно наказать владельцев нельзя.

В Петропавловске на отлов животных ежегодно выделяется около 69 млн тенге. Однако, как показал анализ, этих средств едва хватает на содержание минимального штата из трех ветеринаров, двух водителей, одного ловца и одного специалиста печи. Более того, один из двух спецавтомобилей находится в аварийном состоянии.

Эту проблему поднял исполнительный секретарь Северо-Казахстанского­ областного филиала партии «Amanat» Женис Асанов. Он подчеркнул, что даже при увеличении финансирования проблему не решить, если не создать рынок услуг по стерилизации и содержанию животных.

– Даже если завтра дать 100 миллионов тенге, вопрос не сдвинется. Просто нет компаний, которые могут этим заниматься – нет лицензий, оборудования, понимания, как работать по новым стандартам. Мы должны идти от обратного – сформировать предложения, привлечь бизнес, помочь им войти в эту сферу, – отметил Женис Асанов, предложив управлению ветеринарии совместно с партией разработать перечень потребностей и перс­пективных направлений для малого бизнеса, чтобы партия, в свою очередь, взяла на себя лоббирование этого вопроса в масли­хате. – Мы можем и должны поддержать предпринимателей, которые готовы инвестировать в такую деятельность. Государство даст заказ, и они получат стабильную работу. Это долгосрочная перспектива. И пока мы это не наладим, никакие бюджеты проблему не решат.

О строительстве пункта временного содержания животных сообщил заместитель акима города Петропавловска Марлен Сандыбеков. По его словам, проектно-сметная документация на эти цели готова, однако, согласно постановлению Правительства от 24 сентября 2025 года о введении моратория на строительство и приобретение новых зданий, нет никакой возможности реализовать проект в этом году.

Остается ждать. Тем более что сами собаки не жалуются и не требуют бюджет. Да, они еще тявкают, но только из-за надежды, что когда-нибудь мы, наконец, начнем считать их не проблемой, а живыми божьими созданиями.

#заседание #AMANAT #Петропавловск #бродячие животные

