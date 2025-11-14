На заседании совета по региональному развитию при Северо-­Казахстанском областном филиа­ле партии «Amanat» пытались решить проблему бродячих собак и кошек. Тема не теряет актуальности: в течение этого года было зарегистрировано 53 случая нападения животных на людей, среди пострадавших есть дети.

Жители Петропавловска, идя по улицам, с опаской смотрят по сторонам: вдруг из-за угла выбежит стая бездомных собак. У кого-то они вызывают страх или жалость, у других – философские мысли о человеческой ответственности.

Принятый Закон «Об ответственном обращении с животными» теперь почти гарантирует уличным собакам жизнь – бездомную, голодную, но законную. Умерщвлять нельзя. Стерилизовать можно и нужно, да вот беда – лицензированных компаний по стерилизации и достаточного финансирования нет.

– Иногда собаку содержать дороже, чем ребенка, – заметил один из участников дискуссии. – Мы реагируем на заявки, но бездомных собак все больше. Владельцы выбрасывают щенков, особенно в частном секторе. Через три месяца из них вырастают половозрелые суки, и круг замыкается.

– Основная часть происшествий – во дворах, около школ и детских садов, – сообщил заместитель начальника отдела местной полицейской службы подполковник Жаксылык Байбусинов. – Больные животные опасны, переносят такую заразу, как бешенство, бруцеллез, туберкулез.

По словам Жаксылыка Байбусинова, полиция реагирует на обращения граждан, но силовых мер недостаточно без комплекс­ной программы регулирования численности животных. Закон запретил убивать бродячих животных, однако соответствующая инфраструктура для их стерилизации и содержания до сих пор не создана.

Прозвучал на заседании показательный пример с алабаем, который не выпускал людей со двора школы № 42. Владельца собаки оштрафовали на 15 МРП (55 тыс. тенге).

– О таких случаях надо рассказывать, – считает депутат областного маслихата Юлия Пронина. – Люди должны видеть, что ответственность существует, что она может наступить. А вообще город погряз в безответственности. После наводнения и реновации многие хозяева бросили своих питомцев.

Юлия Пронина предложила сделать обязательным чипирование домашних животных и наладить учет. Заместитель председателя совета по региональному развитию Владимир Витченко уточнил, что без законодательной нормы обязательного чипирования административно наказать владельцев нельзя.

В Петропавловске на отлов животных ежегодно выделяется около 69 млн тенге. Однако, как показал анализ, этих средств едва хватает на содержание минимального штата из трех ветеринаров, двух водителей, одного ловца и одного специалиста печи. Более того, один из двух спецавтомобилей находится в аварийном состоянии.

Эту проблему поднял исполнительный секретарь Северо-Казахстанского­ областного филиала партии «Amanat» Женис Асанов. Он подчеркнул, что даже при увеличении финансирования проблему не решить, если не создать рынок услуг по стерилизации и содержанию животных.

– Даже если завтра дать 100 миллионов тенге, вопрос не сдвинется. Просто нет компаний, которые могут этим заниматься – нет лицензий, оборудования, понимания, как работать по новым стандартам. Мы должны идти от обратного – сформировать предложения, привлечь бизнес, помочь им войти в эту сферу, – отметил Женис Асанов, предложив управлению ветеринарии совместно с партией разработать перечень потребностей и перс­пективных направлений для малого бизнеса, чтобы партия, в свою очередь, взяла на себя лоббирование этого вопроса в масли­хате. – Мы можем и должны поддержать предпринимателей, которые готовы инвестировать в такую деятельность. Государство даст заказ, и они получат стабильную работу. Это долгосрочная перспектива. И пока мы это не наладим, никакие бюджеты проблему не решат.

О строительстве пункта временного содержания животных сообщил заместитель акима города Петропавловска Марлен Сандыбеков. По его словам, проектно-сметная документация на эти цели готова, однако, согласно постановлению Правительства от 24 сентября 2025 года о введении моратория на строительство и приобретение новых зданий, нет никакой возможности реализовать проект в этом году.

Остается ждать. Тем более что сами собаки не жалуются и не требуют бюджет. Да, они еще тявкают, но только из-за надежды, что когда-нибудь мы, наконец, начнем считать их не проблемой, а живыми божьими созданиями.