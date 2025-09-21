Фото: акимат Алматы

За первый день фестиваль посетили более 30 000 человек, а продано свыше 10 000 книг. Мероприятие стало одним из главных событий праздника — здесь проходят книжные ярмарки, встречи с авторами, превращая Арбат в центр литературной жизни.

Одним из самых ярких и оригинальных проектов фестиваля стал «Кітапашар» — букинистический магазин, который предлагает выбирать книги по впечатлениям других читателей, а не по обложке или аннотации. Издания запакованы с краткими подсказками, но без указания названия, благодаря чему выбор книги превращается в увлекательное литературное приключение и позволяет открыть для себя неожиданные истории.

Помимо этого, гостей ждут подарочные комплекты с книгами: к отдельным экземплярам прилагаются постеры, арт-открытки, мерч или мини-сувениры. Постоянные читатели «Библиотек Алматы» могут приобрести литературу по специальной скидке, предъявив читательский билет.

В течение дня на главной сцене проходят встречи с писателями и поэтами. Среди гостей фестиваля — Бигельды Габдуллин, Жади Шакенулы, Алибек Шегебай, Бахыт Беделхан, Санжар Керимбай, Ксандра Силантье, Ерлан Жунис и другие. Авторы делятся историями, читают свои произведения и дарят гостям подписанные экземпляры книг.

«KitapFest даёт возможность нам, авторам, напрямую встретиться с читателями. Это особый момент, когда слово перестаёт быть только текстом на бумаге и превращается в живой диалог. Именно ради этого стоит писать книги», — отметил писатель Бигельды Габдуллин.

Фестиваль также предлагает зоны буккроссинга, литературные квесты для детей — включая квест «Алдар Көсе» по мотивам казахских народных сказок, а также фотозоны, викторины и мастер-классы.

