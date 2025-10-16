Чемпионат Казахстана по конному спорту пройдет в Алматинской области
С 17 по 19 октября на базе Almaty Horse & Polo Club в Алматинской области состоится чемпионат Республики Казахстан по выездке, сообщает Kazpravda.kz
Турнир продлится три дня. Медали будут разыграны в детской, юношеской, юниорской, взрослой категориях.
В программу также будут включены тесты FEI.
Добавим, что выездка - это искусство управления лошадью. Здесь оцениваются ритм, гармония, баланс и точность исполнения. Именно поэтому выездку часто называют "балетом на лошади".