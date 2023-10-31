Ченнинг Татум и Зои Кравиц женятся

Lifestyle
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Стало известно о предстоящей свадьбе звезд Ченнинга Татума и Зои Кравиц, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Газета.ру

Фото: Global Look Press

Ченнинг Татум и Зои Кравиц решили пожениться. Об этом сообщили несколько источников издания PEOPLE. Пара встречается с 2021 года, недавно они обручились.

34-летняя звезда «Бэтмена» ранее рассказала о своих отношениях с 43-летним Татумом в интервью для журнала G, похвалив его за то, что он «просто замечательный человек».

«Он заставляет меня смеяться, и мы оба действительно любим искусство, говорим об искусстве и исследуем, почему мы делаем то, что делаем», — объяснила Кравиц.

«Мы любим смотреть фильмы, разбирать их, говорить о кинематографе и бросать вызовы друг другу», — поделилась актриса.

Артисты встретились во время кастинга для предстоящего режиссерского дебюта Кравиц «Остров кисок».

Кравиц назвала Татума своим опекуном на площадке.

В прошлом году источник сообщил PEOPLE, что пара «очень счастлива» вместе. «Их карьера находится в центре внимания, и они разделяют эту страсть, — сказал инсайдер, — Когда они отдыхают, они ведут себя очень сдержанно. Они любят тихие свидания с друзьями, но чаще всего просто тусуются дома».

#Голливуд #актер #свадьба #Кравиц #Татум

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