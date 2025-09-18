Серией мероприятий, которая открылась традиционными соревнованиями по стрельбе из штатного оружия и массовым забегом, решили отметить 25-летие со дня образования регионального командования «Юг» – одного из крупнейших территориальных объединений в составе Сухопутных войск казахстанской армии.

Помериться в мастерстве владения пистолетом Макарова и автоматом Калашникова на стрельбище Таразского гарнизона приехали представители силовых структур, расположенных на территории региона. В состязаниях приняли участие все воинские части Таразского гарнизона, входящие в состав РгК «Юг».

На приглашение с удовольствием откликнулись пограничники, полицейские, пожарные и спасатели, а также военнослужащие батальо­на противовоздушной обороны. Не остались в стороне и ветераны Воо­руженных сил, которые сформировали свою команду с тем, чтобы составить конкуренцию действующим армейцам.

Во время церемонии открытия стрельб командующий войсками РгК «Юг» генерал-майор Ержан Ибраев отметил как положительный тот факт, что в соревнованиях изъявили желание принять участие представители всех силовых структур регио­на, что свидетельствует о хорошем межведомственном взаи­модействии.

Тем временем на огневом рубеже развернулась напряженная борьба. По результатам было видно, что стреляли настоящие профессионалы своего дела, демонстрируя отличную огневую подготовку. Объективность судейства обеспечивалась принципами максимальной открытости: представители всех команд могли лично наблюдать за процессом стрельбы и участвовать в подсчете.

По итогам состязаний первое общекомандное место завоевал коллектив департамента полиции области, показав поистине мастер-класс точности и слаженности. За ними расположилась команда Пограничной службы, а замкнула тройку лидеров сборная батальона ПВО Сил воздушной обороны.

– Для нас большая честь участвовать в таких масштабных учениях бок о бок с коллегами из других ведомств, – отметил начальник управления боевой подготовки Пограничной службы департамента КНБ РК по Жамбылской области полковник Данияр Кокбаев. – На мой взгляд, соревнования прошли на высоком уровне. Все участники показали хорошие результаты. Но всегда есть те, кто делает что-то лучше. Так что, как говорится, нет предела совершенству.

Что касается забега, то его участникам предстояло преодолеть дистанцию 10 км по городским улицам. Как и на полигоне, желающих показать свою физическую подготовку и выносливость оказалось достаточно много. Главной задачей было добежать до финиша.

Не секрет, что для военнослужащих, которым знакомы многокилометровые марш-броски с полной выкладкой, преодолеть такое расстояние в кроссовках и спортивной форме не составило особого труда. По участникам было видно, насколько это занятие привычное для них.

А настоящим призом для всех бегунов стало праздничное настроение, позитивная атмосфера и чувство сплоченности. Особую торжественность событию придало музыкальное сопровождение – военный оркестр бодрыми маршами провожал участников на старте и встречал их на финише, что добавляло им энергии и сил.

– Все участники успешно преодолели 10 километров, с дистанции никто не сошел. Забег не только проверил физическую готовность воинов, но и сплотил их, а также укрепил командный дух, – отметил начальник физической подготовки управления боевой подготовки РгК «Юг» подполковник Мадияр Бабаханов.

Лучшие были отмечены памятными медалями и грамотами. Таким образом, юбилейные торжества регио­нального командования «Юг» начались с демонстрации силы, мастерства и настоящего армейского братства. Генерал-майор­ Ержан Ибраев уверен: такие мероприятия не только закаляют боевой дух, но и способствуют дальнейшему укреплению сотрудничества и консолидации усилий по обеспечению безопасности региона.