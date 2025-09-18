Четверть века на страже южных рубежей Армия 18 сентября 2025 г. 1:00 8 Михаил Тё собственный корреспондент по Жамбылской области Региональное командование «Юг» отметило свой юбилей фото автора Серией мероприятий, которая открылась традиционными соревнованиями по стрельбе из штатного оружия и массовым забегом, решили отметить 25-летие со дня образования регионального командования «Юг» – одного из крупнейших территориальных объединений в составе Сухопутных войск казахстанской армии. Помериться в мастерстве владения пистолетом Макарова и автоматом Калашникова на стрельбище Таразского гарнизона приехали представители силовых структур, расположенных на территории региона. В состязаниях приняли участие все воинские части Таразского гарнизона, входящие в состав РгК «Юг». На приглашение с удовольствием откликнулись пограничники, полицейские, пожарные и спасатели, а также военнослужащие батальона противовоздушной обороны. Не остались в стороне и ветераны Вооруженных сил, которые сформировали свою команду с тем, чтобы составить конкуренцию действующим армейцам. Во время церемонии открытия стрельб командующий войсками РгК «Юг» генерал-майор Ержан Ибраев отметил как положительный тот факт, что в соревнованиях изъявили желание принять участие представители всех силовых структур региона, что свидетельствует о хорошем межведомственном взаимодействии. Тем временем на огневом рубеже развернулась напряженная борьба. По результатам было видно, что стреляли настоящие профессионалы своего дела, демонстрируя отличную огневую подготовку. Объективность судейства обеспечивалась принципами максимальной открытости: представители всех команд могли лично наблюдать за процессом стрельбы и участвовать в подсчете. По итогам состязаний первое общекомандное место завоевал коллектив департамента полиции области, показав поистине мастер-класс точности и слаженности. За ними расположилась команда Пограничной службы, а замкнула тройку лидеров сборная батальона ПВО Сил воздушной обороны. – Для нас большая честь участвовать в таких масштабных учениях бок о бок с коллегами из других ведомств, – отметил начальник управления боевой подготовки Пограничной службы департамента КНБ РК по Жамбылской области полковник Данияр Кокбаев. – На мой взгляд, соревнования прошли на высоком уровне. Все участники показали хорошие результаты. Но всегда есть те, кто делает что-то лучше. Так что, как говорится, нет предела совершенству. Что касается забега, то его участникам предстояло преодолеть дистанцию 10 км по городским улицам. Как и на полигоне, желающих показать свою физическую подготовку и выносливость оказалось достаточно много. Главной задачей было добежать до финиша. Не секрет, что для военнослужащих, которым знакомы многокилометровые марш-броски с полной выкладкой, преодолеть такое расстояние в кроссовках и спортивной форме не составило особого труда. По участникам было видно, насколько это занятие привычное для них. А настоящим призом для всех бегунов стало праздничное настроение, позитивная атмосфера и чувство сплоченности. Особую торжественность событию придало музыкальное сопровождение – военный оркестр бодрыми маршами провожал участников на старте и встречал их на финише, что добавляло им энергии и сил. – Все участники успешно преодолели 10 километров, с дистанции никто не сошел. Забег не только проверил физическую готовность воинов, но и сплотил их, а также укрепил командный дух, – отметил начальник физической подготовки управления боевой подготовки РгК «Юг» подполковник Мадияр Бабаханов. Лучшие были отмечены памятными медалями и грамотами. Таким образом, юбилейные торжества регионального командования «Юг» начались с демонстрации силы, мастерства и настоящего армейского братства. Генерал-майор Ержан Ибраев уверен: такие мероприятия не только закаляют боевой дух, но и способствуют дальнейшему укреплению сотрудничества и консолидации усилий по обеспечению безопасности региона. #армия #юбилей #юг #командование