Четыре человека погибли в ДТП в Актюбинской области
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Жуткая авария произошла 6 июля на 1 235-м километре автодороги Самара - Шымкент на территории Шалкарского района, передает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Актюбинской области.
34-летний водитель автомашины Hyundai Sonata допустил столкновение с грузовой автомашиной Iveco Magirus, которая двигалась на встречном направлении.
В результате ДТП водитель легковушки и трое пассажиров 20 и 23 лет от полученных травм погибли.
Начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 345 УК РК.