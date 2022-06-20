Четыре человека погибли в страшном ДТП в Туркестанской области

Четыре человека погибли в ДТП на трассе в Туркестанской области, сообщает Каzpravda.kz.

Авария произошла 19 июня. На место происшествия выезжали представители Департамента полиции и прокуратуры области.

Как выяснилось, автомобиль BMW 5251, двигавшийся в направлении Жетысая, слетел с трассы. В результате погибли водитель и трое пассажиров автомобиля – парень и две девушки. Еще одна пассажирка – молодая девушка – находится в реанимационном отделении больницы, сообщили в пресс-службе ДП области.

Обстоятельства происшествия будут установлены в ходе расследования. Назначена экспертиза. Данный факт зарегистрирован по части 4 статьи 345 УК РК.