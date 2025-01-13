Четыре застройщика незаконно привлекали дольщиков в Шымкенте

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прокуратура Шымкента выявила 4 компании, занимавшиеся незаконной рекламой для привлечения средств дольщиков в жилищное строительство, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру

По акту прокурорского надзора виновные привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 320 КоАП РК – «Нарушение законодательства о долевом участии» с наложением штрафа в размере 3 млн тенге.