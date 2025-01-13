Четыре застройщика незаконно привлекали дольщиков в Шымкенте
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Строительные компании города привлечены к ответственности
Прокуратура Шымкента выявила 4 компании, занимавшиеся незаконной рекламой для привлечения средств дольщиков в жилищное строительство, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру
По акту прокурорского надзора виновные привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 320 КоАП РК – «Нарушение законодательства о долевом участии» с наложением штрафа в размере 3 млн тенге.
«Жителям города настоятельно рекомендуется перед участием в долевом строительстве проверять наличие лицензий и разрешений у строительных компаний, а также убедиться в правильности их документации», – заключили в надзорном ведомстве.