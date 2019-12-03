Общество
Чиновник за деньги предлагал устроиться на работу шахтером в Карагандинской области
Руководитель Отдела госнадзора в угольной промышленности №1 Карагандинской области подозревается в мошенничестве, передает Kazpravda.kz.   

Антикоррупционной службой Карагандинской области начато досудебное расследование в отношении руководителя отдела государственного надзора в угольной промышленности №1 Департамента Комитета индустриального развития и промышленной безопасности по Карагандинской области по подозрению в совершении коррупционного преступления.

"Он подозревается в завладении путем обмана денежными средствами гражданина в сумме 500 тыс. тенге под предлогом его трудоустройства подземным горнорабочим на шахту "Казахстанская" АО "АрселорМиттал Темиртау". Процессуальное задержание не применялось в связи с признанием вины и ходатайством подозреваемого и его адвоката о заключении процессуального соглашения в форме сделки о признании вины", – говорится в сообщении Агентства РК по противодействию коррупции.

Окончательное решение о степени виновности подозреваемого, будет вынесено судом.

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