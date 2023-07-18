Чиновника заподозрили в получении взятки в Туркестанской области

Заместитель руководителя управления подозревается в получении взятки в Туркестанской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Агентство РК по противодействию коррупции.

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«Антикоррупционной службой по Туркестанской области проводится досудебное расследование в отношении исполняющего обязанности заместителя руководителя Управления цифровизации, оказания государственных услуг и архивов. Он подозревается в получении взятки в сумме 10 млн тенге за заключение договора о государственных закупках на оказание услуг информатизации и цифровизации госорганов, беспрепятственное подписание актов выполненных работ. Общая сумма договора составляет почти 280 млн тенге», – сообщили в пресс-службе.

С санкции следственного суда подозреваемый заключен под стражу. Досудебное расследование продолжается.

Также Антикор сегодня сообщал о том, что руководитель Департамента по управлению земельными ресурсами Туркестанской области подозревается в подстрекательстве индивидуального предпринимателя к даче взятки в размере 18 млн тенге.