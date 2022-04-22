Фото пресс-службы МИИР РК
Правительство , Транспорт
Чиновникам поручили находиться на дороге "Атырау - Астрахань" до завершения ее реконструкции

В рамках визита в Атыраускую область глава Министерства индустрии и инфраструктурного развития ознакомился с ходом реконструкции автодороги «Атырау – Астрахань». Каирбек Ускенбаев проверил работы на нескольких участках, в том числе близ поселка Курмангазы (682-845 км), а также встретился с жителями Исатайского и Курмангазинского районов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

В ходе рабочей поездки министр подчеркнул, что руководство страны держит на особом контроле реализацию данного проекта. В этой связи Министерством индустрии и инфраструктурного развития принято конкретное решение.

«Мы будем в обязательном порядке раз в месяц-полтора приезжать в Атыраускую область для проверки качества и сроков реализации работ. Более того, принято решение, что заместители руководителей Комитета автомобильных дорог, нацкомпании «КазАвтоЖол» и Национального центра качества дорожных активов будут находиться здесь постоянно, до момента завершения реконструкции дороги. Им сказано передать другие дела коллегам и все время заниматься только проектом «Атырау - Астрахань», – сказал Каирбек Ускенбаев.

Проект «Атырау - Астрахань» разделен на 6 частей. Участок на 833-853 км введен в эксплуатацию в 2020 году. К концу текущего года планируется открыть движение на всей протяжённости дороги.

«Завершение реконструкции дороги «Атырау - Астрахань» – один из неотложных вопросов в повестке дня. Теперь один из моих заместителей будет конролировать за своевременным завершением строительных работ и ежедневно отчитываться. Также необходимо усилить общественный контроль», – заверил аким Атырауской области Серик Шапкенов.

К слову, на сегодняшний день подрядные организации ведут заготовку дорожно-строительных материалов и приступают к строительно-монтажным работам. Все работы по коридору «Актобе - Атырау - гр.РФ (на Астрахань)» планируется завершить в 2023 году.

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