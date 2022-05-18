Что говорят о будущем ОДКБ эксперты

Афганский вектор угроз

Будущее ОДКБ зависит от того, сумеет ли организация переформатировать свою работу, уверены эксперты Института евразийской интеграции.

По мнению главного экс­перта ИЕИ Нуралы Камала, озвученные на саммите ОДКБ Президентом Казахстана Касым-­Жомартом Токаевым тезисы как раз и дают необходимый импульс для дальнейшего реформирования организации.

– Во-первых, ОДКБ как региональная структура по безопасности должна существовать на основе противодействия реальным, четко зафиксированным в документах угрозам, а не быть политическим «жандармом» в ожидании подавления гибрид­ных атак в виде, например, «цветных революций», – считает эксперт. – А «афганская проб­лема», о которой говорил наш Президент, как раз-таки является той значимой угрозой, в искоренении которой заинтересованы все без исключения страны-участницы ОДКБ.

Наркотрафик, черный рынок оружия, торговля людьми, экспорт радикальных псевдорелигиозных идей и, конечно же, международный терроризм... Говоря об усилении безопасности южных рубежей Центральной Азии в связи с афганским фактором, Глава государства четко обрисовывал контуры дальнейшей жизнеспособности ОДКБ как эффективного международного института, призванного поддерживать стабильность в регионе и противодействовать любым геополитическим угрозам.

Во-вторых, Президент подчеркнул важность подключения сил ОДКБ к миротворческой деятельности ООН.

– Таким образом, Касым-Жомарт Токаев обозначил позицию Казахстана в час­ти использования сил ОДКБ только после одобрения Организации Объединенных Наций. Тем самым это исключит возможность вовлечения казахстанских миротворцев в конфликты по типу российско-украинского, – подчеркивает Нуралы Камал.

Его коллега Нурболат Габбасов отмечает, что ОДКБ за время своего существования лишь один раз – во время «январских событий» в Казахстане – подтвердила свою роль в качестве региональной меж­дународной организация в части укрепления безопаснос­ти в зоне ответственности.

– В остальном же граждане стран-участниц видят в ней еще одну межгосударственную политическую структуру, – считает главный экс­перт Института евразийской интеграции. – И заявление Президента Токаева по «афганской проблеме» на сессии ОДКБ задало новую и, главное, необходимую повестку по модернизации этой организации.

Афганистан уже столетие выступает геополитической «черной дырой» и «могильщиком империй» – британской, советской. Бесславно закончилась двадцатилетняя операция США на этой земле. К власти вновь пришла радикальная группировка «Талибан», признанная большинством стран как крайне опасная террористическая организация.

Политическая борьба между различными группировками внутри этого движения, сопротивление повстанцев на севере страны, межнациональные столкновения между пуштунами с одной стороны, и этническими узбеками, таджиками и хазарейцами – с другой, создают мощный очаг напряженности у границ цент­ральноазиатских стран. Не стоит забывать и о Ферганской долине, которая стала транзитной площадкой для оружия и наркотрафика афганских опиатов.

Кроме того, из-за террорис­тических атак окопавшихся в этой стране отдельных группировок ИГИЛа талибы до сих пор не сумели наладить процессы государственного строительства.

– Угроза со стороны Афганистана далеко не виртуальная, – подчеркивает Нурболат Габбасов. – Стоит напомнить, что в середине 90-х афганские моджахеды активно принимали участие в гражданской войне в Таджикистане, совершали нападения на заставы миротворцев, погибло немало пограничников, в том числе и казахстанцев. Дважды бое­вики исламского движения Узбекистана проникали из Афганистана в Кыргызстан. Шли реальные боевые действия с применением тяжелого вооружения. Таким образом, угроза, исходящая со стороны Афганистана, способна создать в Центральной Азии новый очаг дестабилизации на долгие годы. Только благодаря обновлению стратегии действий, исходя из новых реалий ведения антитерростических операций, внед­рению в практику новейших военных технологий и эффективной координации действий стран-участниц ОДКБ сможет нивелировать возникающие риски и докажет свою жизнеспособность.