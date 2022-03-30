Многолетние проблемы зеленого фонда Алматы способно решить конструктивное сотрудничество профессионального сообщества озеленителей и уполномоченных органов мегаполиса.

Почему не востребован профессионализм

Как сделать Алматы краше? ­Вопрос не праздный для членов Ассоциации озеленения Казах­стана, объединяющей работников лесопитомников, специалис­тов по ландшафтному дизайну, поставщиков зеленых насаждений, продавцов, изготовителей товаров и оборудования. Их всех по праву можно отнести к представителям социального предпринимательства. Ведь прежде всего они неравнодушные люди, которые облагораживают жизнь вокруг, улучшают окружающую среду, внося свой вклад в экологию.

По словам президента ассоциации Татьяны Антоненко, в начале февраля в Алматы состоялась восьмая конференция «Садовые центры – драйверы развития отрасли», которая придала специалистам вдохновения, сил и желания вносить вклад в улучшение облика любимого города.

– Спикеры из России кратко рассказали о самых главных и важных тенденциях развития отрасли. Это бесценные знания, – подчеркнула глава ассоциации. – И отрадно, что и наши казахстан­ские специалисты ничем не уступали по уровню докладов и компетенций. Больше всего при этом порадовали выпускники Национального аграрного исследовательского университета, ставшие настоящими профес­сионалами своего дела.

Третий день работы конференции был посвящен интенсивным семинарам по выращиванию роз. На этих мероприятиях и побывали студенты и выпускники данного университета. С горящими глазами они впитывали новые знания.

– Когда видишь, как молодое поколение увлечено профессией, это вызывает чувство удовлетворения еще и оттого, что конференция оказалась полезной во всех отношениях, – говорит Татьяна Антоненко.

Она считает, что члены ассоциации не просто профессионалы своего дела, но и люди с активной гражданской позицией, стремящиеся к конструктивному сотрудничеству с городской исполнительной властью. При этом стоит отметить, что тема более широкого взаимодействия профессионального сообщества и уполномоченных органов звучит не первый год. Однако местные чиновники продолжают игнорировать потенциал специалистов.

Ярким примером многолетних провалов в сфере озеленения общественных пространств Алматы стали высохшие туи, которые буквально насаждали в городе, игнорируя мнение специалистов. А болеющие каштаны, сосны и ели на проспекте аль-Фараби, не выдерживающие ­экологической нагрузки? Корень всех этих проблем, по мнению президента Ассоциации озеленения Казах­стана, заключается в отсутствии системности, грамотного проектирования, прозрачности в работе управления зеленой экономики, где многое происходит стихийно и зависит от единоличного мнения очередного руководителя.

– К примеру, активисты в течение года добивались ознакомления с проектом по озеленению «Терренкура». Когда же, наконец, он был продемонстрирован, его уровень вызвал разочарование всего профессионального сообщества. Проекты реконструкции городских пространств должны согласовываться не только в установленном порядке со всеми принимающими решения инстанциями, но и с общественностью, – заявила Татьяна Антоненко.

Как наладить сотрудничество

На вопрос, что для вас значат слова Президента Касым-­Жомарта Токаева о том, что «Алматы станет еще краше», и какой вклад готова внести ассоциация, чтобы горожане на деле увидели преображение любимого города, Татьяна Антоненко ответила: специалистами подготовлены конкретные предложения.

Так, в ходе конференции самые опытные представители отрас­ли – Александр Бесчетнов и Владимир Белобородько – сделали содержательный доклад на тему озеленения общественных пространств Алматы, представляю­щий собой анализ существующих проблем. Это – экологическое зонирование, соблюдение этапов озеленения, перечень часто допус­каемых ошибок, предложения по улучшению ситуации в городе. Корифеи отрасли ратуют за соз­дание консультационной группы из представителей ведущих профильных организаций – Ботанического сада, Института защиты растений, а также организаций, специализирующихся на проведении работ по озеленению и уходу за насаждениями, то есть за принятие решений, одобренных специалистами на всех этапах.

Необходима также экспертная группа для оценки качества выполняемых работ (начиная с проектирования) и разрешения споров. Вся работа должна быть планомерной, последовательной, компетентной. Самый главный вопрос: готовы ли чиновники работать в таком русле?

Справедливо отмечено, что определяющим фактором итогов тендеров на проведение работ по озеленению выступает цена конкурсных предложений, при этом качество исполнения отодвигается на второй план. При таком подходе мегаполис сегодня представляет собой город с об­рубленными и бесконтрольно ­обрезанными деревьями, зеленый фонд которого не выдерживает экологической нагрузки и находится в состоянии постоянного стресса.

Правы профессионалы и в том, что все изъяны, ошибки, недоработки обусловлены некомпетент­ностью, халатностью, недобросовестностью исполнителей на всех этапах работ. Кстати, и в структуре управления зеленой экономики, ведающей озеленением, отсутствуют профильные специалисты. Более того, их даже не считают нужным приглашать хотя бы в качестве консультантов.

– Мы не раз говорили, что готовы работать на общественных началах, – говорит Татьяна Антоненко. – Наше желание заключается в том, чтобы чиновники, принимающие решения, прислушивались к мнению специалистов. К сожалению, надо признать, что у уполномоченного органа нет стратегического видения, долгосрочной политики, часто меняются приоритеты. Как мы радовались, что наконец-то в городе начнут внедрять природные цветники, злаковые растения, многолетники. Теперь же подрядным организациям говорят: «Убирайте все, будем сажать одни цветы!» Как понимать эти указания и их непоследовательность? Поэтому консультационный совет, пусть на общественных правах, для города просто необходим, – считает отраслевой эксперт.

Не первый год специалисты говорят о необходимости высаживания тех пород деревьев, которые приспособлены к местному климату, районированы. Нет, до сих пор сажают каштаны, хотя это средиземноморская культура, требующая огромного количества воды для полива, во всем мире изъята из муниципального оборота, поскольку приносит одни убытки. Необходимо помнить о дефиците воды, с которой дальше будет еще хуже.

– Не чиновники должны решать, какие деревья и растения должны расти в городе, а специа­листы, только тогда Алматы будет процветающим городом, – говорит Татьяна Антоненко.

Напомним, на протяжении нескольких лет представители ассоциации и экологические активисты призывают чиновников из городского акимата утвердить Правила создания и защиты зеленых насаждений. Хотя где-то прошла информация, что в городе еще не потеряли силу правила, принятые в 2008- м. Они более сбалансированные, если сравнивать их с типовыми правилами 2015 года.

– Тогда же были утверждены Правила о застройке. Не исключаем, что они были приняты в угоду застройщикам. К слову, тогда же убрали 19 правоустанавливающих документов для получения разрешения уполномоченного органа на снос деревьев. Теперь понимаем, почему так упорно не хотят принимать новые полноценные правила. Они будут мешать беспрепятственному сносу деревьев. Сегодня мы видим, что у нас как грибы после дождя растут многоэтажки, а не деревья, – говорит руководитель ассоциации. – Такое впечатление, будто у нас все делается для того, чтобы ничего не регулировать.

Ручное управление или доверие

Возникает резонный вопрос о роли местных уполномоченных органов, ответственных за те или иные сферы жизни мегаполиса. Почему из года в год мы говорим о неэффективности работы общест­венного транспорта, изъянах в озеленении, низком качестве ремонтов? В условиях рыночной экономики задача гос­органов состоит всего лишь в разработке четких правил игры, то есть в создании равных условий для предпринимателей и профессионалов. Именно эти условия, четкая определенность и видение ясных перспектив являются залогом эффективной работы по созданию новых рабочих мест и успешной реализации планов.

Слушая спикера, в очередной раз ловила себя на мысли, что из года в год мы говорим об одних и тех же проблемах. Какой-то порочный круг непонимания и глухоты. Сможет ли его разорвать курс на построение нового Казахстана? Ответ на вопрос «как сделать Алматы краше?» лежит на поверхности. Просто чиновникам следует оставить попытки самим решать все проблемы, не делить участников рынка на своих и чужих, а создать условия для равноправной конкуренции идей, проектов, наконец, больше доверять профессиональному сообществу, для которого репутация и ответственность – не пустые слова.