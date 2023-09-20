Что нужно знать казахстанцам при обращении в Конституционный суд

Что важно знать, обращаясь в Конституционный суд? Кто может обратиться и по каким вопросам? Каков порядок обращения? На эти вопросы ответили в КС, сообщает Kazpravda.kz .

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Итак, Вы решили в Конституционном суде оспорить конституционность нормативно-правового акта либо его отдельного положения, которые, по Вашему мнению, нарушают ваши закрепленные в Основном законе права и свободы.

Что конкретно рассматривает КС по обращению гражданина?

- Конституционный суд рассматривает на соответствие Конституции нормативные правовые акты или их отдельные положения, непосредственно затрагивающие конституционные права и свободы заявителя.

Все ли граждане могут обратиться в Конституционный суд?

- В Конституционный суд может обратиться любой гражданин.

Пересматривает ли КС судебные акты по уголовным, гражданским и административным делам?

- Конституционный суд не пересматривает судебные акты по уголовным, гражданским и административным делам (приговоры, решения, постановления) и не дает им оценку. Проверяет исключительно нормативные правовые акты или их отдельные положения на соответствие Конституции. В своих итоговых решениях КС может дать рекомендации по совершенствованию законодательства.

Как гражданину подать обращение в Конституционный суд?

- через систему обращений еOtinish;

- на электронную почту КС, указанную на официальном сайте (необходимо сканировать обращение с оригинальной подписью заявителя);

- заказным письмом через АО «Казпочта»;

- на бумажном носителе в пункте приема корреспонденции по адресу: город Астана, улица Мәңгілік ел, 13.

Обязательно ли проходить все судебные инстанции, для того чтобы обратиться в Конституционный суд?

- Нет, не обязательно. Обращение гражданина допустимо, если предварительное обращение гражданина в суд не приведет к иному применению закона, непосредственно затрагивающего его права и свободы, закрепленные Конституцией, в конкретной ситуации ввиду императивности соответствующих положений закона.

Допустимо ли в одном обращении оспаривать нормы различных законов, если они были нарушены одним судебным актом?

- Да, допустимо. Законодательство не ограничивает количество норм, конституционность которых проверяется в рамках одного обращения в конституционном производстве.

Могут ли обратиться в КС юридические лица?

- Нет, не могут. Юридические лица не являются субъектами обращения в Конституционный суд.

Может ли гражданин оспаривать конституционность закона, принятого более года тому назад?

- Да, может. Дата принятия закона не является основанием для отказа в рассмотрении Конституционным судом обращения.

Может ли КС самостоятельно проверять конституционность норм закона?

- Конституционный суд осуществляет проверку конституционности закона только на основании обращения субъекта.

В чем отличие Конституционного суда от других судов?

- КС является независимым и автономным органом, ответственным за обеспечение верховенства Конституции, и не входит в судебную систему. В отличие от других судов Конституционный суд имеет право признать нормативные правовые акты или их отдельные положения неконституционными, а также конституционными в данном им истолковании.

Проводит ли Конституционный суд анализ национального законодательства?

- КС по результатам обобщения практики конституционного производства ежегодно направляет парламенту послание о состоянии конституционной законности в Республике Казахстан. Послание является одной из форм решения Конституционного суда. В нем по итогам конституционных производств, а также рассмотренных обращений граждан приводится анализ национального законодательства с рекомендациями по его дальнейшему совершенствованию.