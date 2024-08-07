Что нужно знать при оформлении кредита

По данным АРРФР, кредиты населению стабильно растут. С начала года рост кредитов физлицам вырос на 9,9%. Большой вклад внесло увеличение потребительских займов на 2,8% до 11,6 трлн тенге, а также рост ипотечного кредитования на 0,7% до 5,5 трлн тенге

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Сумма просроченных займов физлиц приблизилась к 1 трлн тенге. Для того, чтобы правильно распределить свои финансовые ресурсы и не влезть в долги, необходимо тщательно подойти к вопросу кредитования, учитывая свою цель, доходы и условия займа.

Цель

Решите, для чего вам кредит. Не стоит использовать займы для погашения старого кредита. Кредит должен способствовать решению финансовых вопросов, выручить в экстренной ситуации. Престижные и дорогие вещи, заграничные путешествия лучше покупать на отложенные средства. Планирование бюджета и создание накоплений под ваши цели – более надежный и долговременный подход к управлению финансами.

Эксперты советуют выбирать доступные варианты желаемых приобретений.

Кредит лучше не оформлять перед увольнением или выходом в отпуск, поскольку заемные средства — это финансовые обязательства, погасить которые должно быть по силам.

Процентная ставка

Получить кредит легче, чем погасить, ведь помимо основного долга возвращать нужно не только проценты, но и комиссии, и платежи. Чтобы достоверно знать, из чего будет состоять ваш платеж, обращать внимание нужно на годовую эффективную ставку. Номинальная же ставка не учитывает дополнительные комиссии и платежи

Если вы видите рекламу займов по низким ставкам, скорее всего, там озвучивается номинальная. Либо информация распространена мошенниками, не имеющими лицензию.

Перед тем, как заключить договор с банком или другой финорганизацией, сравните разные предложения. Считается, что сумма ежемесячного платежа не должна превышать 30% от вашего дохода.

Вид погашения

Если вы выберете дифференциальный метод, при котором основной долг погашается равномерно, а сумма платежей – по нарастанию, то тогда доход семьи должен быть примерно на 25% больше, чем при аннуитетном. При аннуитетном методе заемщик выплачивает равные платежи, а основной долг погашается по нарастающей.

Сроки кредитования

Чем дольше срок займа, тем больше переплаты вы осуществите в пользу банка.

Необходимо помнить, что банк не вправе штрафовать за досрочное погашение займа, если только вы не собираетесь гасить основной долг частично или полностью раньше 6 месяцев для годового займа и раньше года для займа сроком на несколько лет. Проценты при досрочном погашении начисляются на срок использования кредита.

Кредитный договор

Все перечисленные условия прописываются в договоре займа. Документ следует изучить, задавая вопросы менеджеру банка, чтобы прояснить все пункты. Обсудите последствия просрочки. Помните о том, что на основе взаимодействия с банком или финорганизацией, формируется ваша кредитная история.

Размер штрафа за просроченную задолженность по микрокредиту и (или) уплате вознаграждения не может превышать 0,2% от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки.

Просроченная задолженность

Банк в свою очередь обязан уведомить заемщика о возникшей просрочке, в течении 20 дней и проинформировать о точной сумме просроченного платежа. Клиент имеет право обратиться в банк течении 30 дней с момента просрочки платежа, чтобы изменить условия кредитования, указав причину и новую схему погашения кредита. Банк обязан рассмотреть и принять предложения заемщика или предложить свои условия по урегулированию задолженности.

По такой же схеме можно обратиться к коллекторам, если ваш долг передан им. В ближайшее время финрегулятор планирует ограничить суммы беззалоговых потребительских кредитов.