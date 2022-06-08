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Политика
Что пишут зарубежные СМИ о референдуме в Казахстане

Казахстанцы проголосовали за демократические реформы

Состоявшийся 5 июня в Казахстане общенациональный референдум по поправкам в Конституцию, безусловно, стал важнейшим внутриполитическим событием. В то же время голосование оказалось в фокусе пристального внимания мировой общественности: многие СМИ отслеживали ход плебисцита, сообщали о происходящих в стране реформах.

Казахстан – это исключение: постсоветское государство Центральной Азии, вставшее на путь демократизации и либерализации в регионе, где доминируют авторитарные соседи. <...>

Администрация господина Токаева понимает, что страна больше не может позволить себе медленный темп перемен. Процветание Казахстана, отчасти благодаря нефти и урану, невозможно поддерживать без более широкого участия общественности в делах государства. Единственный путь вперед – это реформы, которые принесут пользу рядовым гражданам.

Референдум по внесению изменений в Конституцию был воспринят многими как шанс закрыть главу о бывшем лидере страны.

Нынешний Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что голосование «закладывает основу для Второй республики». По словам Токаева, предлагаемые изменения расширят полномочия законодателей и ликвидируют существующую в настоящее время «суперпрезидентскую» систему. Однако реформа также положит конец целому ряду привилегий, которыми пользовался Назарбаев.

Нургайни Токтасынова, 80-летняя пенсионерка, сообщила EFE на одном из участков страны: она пошла голосовать «с надеждой, что будет новый Казахстан и что Конституция изменится к лучшему».

«У нас были трудности, но мы надеемся на улучшения», – отметила она.

Хусан, 50-летний учитель, заметил, что «между властями и народом должно быть взаимопонимание».

«Я думаю, что за 30 лет (постсоветской) независимости были трудности, и я надеюсь: то, что Президент предлагает сейчас для перемен, будет правильным», – сказал он.

Предлагаемые реформы призваны сократить чрезмерные полномочия Президента, он не будет принадлежать ни к одной политической партии и не сможет аннулировать решения акимов или глав исполнительной власти областей, городов и столицы среди прочих ограничений.

Кроме того, реформы запретят ближайшим родственникам Главы государства занимать политические должности или заниматься руководящей деятельностью в квазигосударственном секторе.

С другой стороны, Мажилис (нижняя палата Парламента) и Сенат получат дополнительные полномочия и ответственность.

Другой блок реформ касается прав человека.

Измененная Конституция предусматривает создание Конституционного суда (до сих пор существовавший Конституционный совет мог выносить только «заключения»), статус Уполномоченного по правам человека будет укреплен, а смертная казнь будет запрещена.

Казахстанские избиратели открывают дорогу политическим реформам.

Более 76% казахстанских избирателей одобрили в воскресенье (5 июня) конституционные изменения, направленные на политическое реформирование и вынесенные на референдум Президентом Касым-Жомартом Токаевым. При этом, по данным экзитполов, в голосовании приняли участие 68,44%, или 8 млн граждан.

Первый за 27 лет референдум в Казахстане был воспринят иностранными наблюдателями как проверка популярности Токаева после январских беспорядков, потрясших страну в первые дни 2022 года.

Реформы продвигаются Президентом Токаевым с целью ограничения полномочий Главы государства и закрепления перехода от «суперпрезидентской» формы правления к президентской республике с влиятельным Парламентом и подотчетным Правительством.

Изменения в Конституции, являю­щиеся первым шагом на серьезном пути национального обновления, также усиливают полномочия Парламента и местных органов власти, заново определяют систему сдержек и противовесов в политической структуре Казахстана и пересматривают механизмы защиты прав человека.

Одним словом, мы говорим об историческом моменте для Казахстана.

Казахстан: люди поддерживают конституционные изменения.

Исключительность нынешнего референдума заключается во внесении поправок в действующую Конституцию путем всенародного референдума. Ранее поправки к Основному закону принимал Парламент.

После голосования Касым-Жомарт Токаев организовал брифинг для представителей отечественных СМИ. В своем выступлении он поздравил народ Казахстана с проведением референдума.

«Сегодня, по сути, важный исторический день для нашей страны. Народ принимает судьбоносное решение. Никакого принуждения нет. Референдум организован на высоком уровне», – сказал лидер Казахстана.

После референдума, на котором было принято решение об изменении политической системы, стране предстоит осуществить пакет экономических реформ.

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