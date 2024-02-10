Что превратило Землю в «снежок» 700 млн лет назад, узнали ученые

Австралийские ученые смоделировали тектоническую историю Земли почти за миллиард лет и выяснили, что причиной глобального похолодания, которое превратило нашу планету в один большой ледяной щит, стала низкая концентрация углекислого газа, передает Kazpravda.kz

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Приблизительно 720 миллионов лет назад Земля представляла собой ледяную пустыню, ее поверхность сплошь (включая океаны) покрывал лед. Температура упала настолько, что на экваторе было так же холодно, как сейчас в Антарктиде (от минус 70 градусов до минус 25 градусов Цельсия, в зависимости от времени года и части континента). Из-за своего высокого альбедо лед отражал большую часть приходящего солнечного света обратно в космос, что поддерживало низкие температуры, сообщает Naked-science.ru.

Этот период глобального оледенения ученые называют «Земля-снежок». Ключевым его событием было стертское оледенение, которое длилось чуть меньше 60 миллионов лет (717-660 миллионов лет назад). То есть оно происходило задолго до появления динозавров и сложной растительности.

Но причины, почему наша планета вдруг стала замерзать, ученым до конца не ясны. Некоторые геологи объясняют это вспышкой вулканизма, которая предшествовала оледенению. Попадая в атмосферу, такие вулканические газы, как диоксид серы, блокировали часть солнечного излучения, что и привело к глобальному похолоданию.

Другие специалисты, наоборот, считают, что на Земле стало холодно из-за слишком малой концентрации углекислого газа (CO2) в атмосфере, а точнее — «силикатного выветривания», геологического процесса, в результате которого медленное и устойчивое выветривание силикатных пород сопровождается химическими реакциями. Из-за этих реакций углекислый газ выводится из атмосферы в океанические отложения.

В поддержку последней версии выступили геологи из Университета Квебека в Монреале (Канада). В 2023 году ученые изучили отложения магматической провинции Франклин в Канадской Арктике, которая, как считается, образовалась накануне стертского оледенения, и пришли к выводу, что причиной этого события стало снижение концентрации углекислого газа в воздухе.