В Казахстане продолжается реализация масштабной социальной инициативы последних лет – национального проекта «Комфортная школа». По поручению Главы государства до конца 2025 года в стране планируется построить 217 комфортных школ на 461 тыс. ученических мест. В 2024 году уже открыли свои двери 105 таких школ, причем более 40% из них расположены в сельской местности. В Министерстве просвещения сообщают: проект решает не только проблему дефицита ученических мест, но и задает новые стандарты качества образования. Главная его цель – дать каждому ребенку возможность учиться в современной, безопасной и комфортной школе независимо от места проживания.

Площадь новых объектов увеличена на 15–20% по сравнению с типовыми учебными заведениями, а уровень технического оснащения вырос в четыре раза. В комфортных школах предусмотрены отдельные блоки для начальных и старших классов. Это снижает нагрузку на инфраструктуру и повышает безопасность детей. В каждом из них от двух до четырех спортивных залов, в которых есть современные раздевалки и душевые. Для творческого развития предусмотрены мастерские по кулинарии, дизайну и технологиям, арт-студии, хорео­графические классы, гончарные студии, актовые залы.

При этом на новый уровень поставлены вопросы безопасности. В каждом заведении действует лицензированная охрана, установлены турникеты, цифровое видеонаблюдение с выходом в ЦОУ. Предметные кабинеты привлекают новым оборудованием, удобной мебелью, интерактивными панелями, STEM-лабораториями и цифровыми платформами.

Особое внимание уделяется инклюзивному образованию. Для детей с особыми образовательными потребностями созданы просторные кабинеты с отдельными санитарными комнатами, установлены лифты, пандусы, специальные указатели, кабинеты логопеда, дефектолога, психолога, сенсорные комнаты и кабинеты поддержки инклюзивного образования.

К примеру, столичная комфорт­ная школа № 100 открылась 9 января 2025 года. Это четырехэтажное здание площадью 20 тыс. квадратных метров расположилось на участке 3,5 гектара. Как сообщил директор школы Мурат Ахметов, их учебное заведение рассчитано на 2 000 мест, и в настоящее время там учатся 640 детей.

– Мы разгрузили школу-лицей № 79, в которой ранее была трехсменка, приняли часть детей, – рассказывает директор. – К нам идут ученики и из других школ города, где также наблюдается дефицит мест. Так как некоторые ребята живут далеко, мы организовали подвоз на школьном автобусе.

По словам директора, в школе сложился хороший педагогический коллектив: работают 56 учителей, среди которых мастера, исследователи, эксперты и модераторы. Как отметил Мурат Ахметов, различий в кадровой политике в комфортных и обычных школах нет, всюду действует конкурсная основа.

– Есть приказ министра просвещения № 57, на основе которого проводится конкурс для всех школ. Поэтому особых требований к прие­му педагогов у нас нет. Есть единая база HR-НОБД, где публикуются все вакансии по школам. И каждый желающий педагог, заполнив свои данные, может участвовать в конкурсе, – объясняет директор школы.

К слову, руководство учебного заведения не может повлиять на результаты конкурса и пригласить желаемого кандидата. Решение принимает независимая комиссия, в составе которой представители управления образования, методического центра, ветераны-педагоги и общественники.

– Главный принцип – открытость и справедливость. Проходит тот кандидат, который имеет более высокую категорию и набирает больше баллов. Есть условия и для молодых специалистов. У нас, к примеру, работают шесть молодых учителей, которые уже показывают хорошие результаты, – подчеркнул Мурат Ахметов.

Директоров комфортных школ также назначают по конкурсу, приоритет отдается участникам проекта «1 000 лидеров изменений в образовании».

Вопрос безопасности в школе № 100 стоит на первом месте. Вход в учебное заведение осуществляется по системе Face ID, установлены 176 камер видеонаблюдения, тревожные кнопки и системы автоматического оповещения.

Здесь четыре спортивных зала (два больших и два малых), а также на территории расположены футбольные и баскетбольные площадки, беговые дорожки, теннисный корт. Просторный актовый зал вмещает 450 человек. Современные предметные кабинеты по химии, физике, биологии оборудованы всем необходимым, а также есть отдельные кабинеты для детей с особыми образовательными потребностями.

Помимо обучения, педагоги делают акцент на воспитательном процессе на основе национальных традиций.

– У нас есть проект «Қайырлы таң», – продолжает Мурат Ахметов. – Каждое утро я и мои коллеги встречаем детей во дворе школы, приветствуем, спрашиваем об их делах. Звучит музыка, делаем зарядку, чтобы создать позитивное настроение на весь день. При входе в школу на стенах висят порт­реты Абая, Ыбрая Алтынсарина и других личностей с мудрыми цитатами, что мотивирует детей к обучению.

Внеурочная программа насыщенная: работают кружки по робототехнике, асық ату, программированию, искусственному интеллекту, а также студии хореографии, теат­рального искусства, кулинарии и народного декоративного творчества. К примеру, женская волейбольная команда школы под руководством учителя Ерлана Сарсембекова не раз побеждала на городских турнирах. А педагог-мастер Гульмира Исенова ведет кружок по рукоделию, и под ее руководством дети создают национальные украшения и готовят блюда, занимая призовые места на разных конкурсах.

– Когда исполнилось сто дней, мы позвали гостей, родителей, детей и отпраздновали эту значимую для нас дату. Создали логотип нашей школы – цифра 100 и внутри звез­да. Это символ того, что каждый ребенок – это звезда, и наша задача как педагогов – помочь ему засиять, – заключил Мурат Ахметов.