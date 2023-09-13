Чтобы нация была здоровой

Технический прогресс избавил нас от физических нагрузок. Между тем сегодня гиподинамия стала настоящей болезнью человечества. Даже у детей, непосед по природе, в связи с этим с каж­дым годом отмечается рост различных заболеваний. Привычка вести здоровый образ жизни, в том числе включать в свой распорядок дня занятия спортом или хотя бы утреннюю зарядку, закладывается в школьном возрасте. Именно поэтому так важно создавать условия, при которых дети с удовольствием занимались бы физкультурой, посещали спортивные секции.

Урок физкультуры – это не просто приседания и бег вокруг школы. Качественно продуманная учебная программа, соблюдение всех ее требований, в том числе и относительно расписания занятий, посещение этих занятий всеми школьниками в идеале способствует правильному развитию у ребенка всех групп мышц, что сказывается на его самочувствии и здоровье. А это залог здоровья нации завтра.

С мая по декабрь текущего года в нашей стране в рамках Меморандума о взаимопонимании между Национальным научно-практическим центром физической культуры Министерства просвещения РК и Кластерным бюро ЮНЕСКО в Алматы по Казахстану, Кыргызстану, Таджикистану и Узбекистану при поддержке Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК реализуется проект «Качественное физическое воспитание (КФВ) в Казахстане».

Как отмечают его участники, аналитическое изыскание, проведенное в рамках проекта, выявило ряд вопросов в области физического воспитания, на которые следует обратить внимание. Так, назрела необходимость обновления концептуальных основ и модернизации содержания физической культуры, которая ощущается всеми участниками процесса физвоспитания. Это прежде всего несоответствие тео­рии и практики, недостаточное проведение фундаментальных и социологических исследований по проблемам студенческой и школьной физкультуры и спорта. По данным Комитета науки Министерства науки и высшего образования РК, за 1991–2022 годы проведено всего 115 научных исследований, из них 14 проектов – по студенческому и лишь восемь – по школьному спорту.

В рамках проекта запланирован ряд консультационных встреч, которые пройдут во всех регионах страны. Старт таким встречам был дан в Уральске.

– Включая в этот процесс все заинтересованные стороны, экс­пертов, мы выявим имеющиеся проблемы, чтобы разработать политику качественного физического воспитания. Уже на данном этапе можно сказать, что есть вопросы, связанные с инфраструктурой, не каждая организация образования имеет соответствующее помещение и оборудование, – сказал Максат Байбеков, программный специа­лист по вопросам социальных и гуманитарных наук Кластерного бюро ЮНЕСКО в Алматы. – В Уральске мы побывали в трех школах, у многих преподавателей физкультуры есть предложения, основанные на их практическом опыте, которые могут лечь в основу политики КФВ.

В обсуждении темы приняли участие заместитель председателя Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК Елена Тарасенко, члены технической рабочей группы проекта, специалисты региональных подразделений Национального научно-практического центра физической культуры, представители акимата области, управления образования.

В своем докладе «Качественное физическое воспитание: руководящие принципы политики и методология» Алия Ильясова, PhD, эксперт⁄координатор проекта, ознакомила собравшихся с методологией ЮНЕСКО в области КФВ. Рекомендации для руководителей, основанные на трех фундаментальных принципах – равенство, гарантия безопасности и полноценное участие – направлены на поддержку государств-участников в разработке и консолидации инклюзивных теорий и практик, а также на обеспечение физической грамотностью всех детей, независимо от их социально-экономического положения, национальности, культуры или пола. Отдельный акцент в докладе был сделан на соблюдении принципов инклюзии.

– В Национальной стратегии должны быть учтены и основные аспекты инклюзивного КФВ. Конвенция о правах инвалидов, к которой присоединился и Казахстан, обязывает государства-участников обеспечить детей-инвалидов равным с другими детьми доступом к участию в играх, к проведению досуга и отдыха, включая мероприятия в рамках школьной системы, – отметила Алия Ильясова.

Так, согласно рекомендациям ЮНЕСКО, физвоспитание должно быть обязательным для детей и подростков с особыми образовательными потребностями и предоставляться на равноправной основе в отношении объема, качества и содержания. Учебные программы должны быть гибкими и адаптируемыми, позволяющими включить в процесс учащихся с ограниченными возможностями по здоровью, девочек и учащихся из групп, представляющих меньшинство. Анализ существующих теорий и практик должен учитывать аспекты недостаточного предоставления соответствующей инфраструктуры, адаптированных помещений, оборудования, учебных и обучающих материалов для учащихся с ограниченными возможностями по здоровью. Необходимо разработать инициативы, стимулирующие девочек к участию в физическом воспитании, для преодоления таких барьеров, как выбор одежды, религиозно-культурные установки, дестимулирование со стороны родителей, несоответствующие комнаты для переодевания, стоимость инвентаря и другое. Учителя и их помощники должны обладать профессиональной квалификацией и уметь успешно интегрировать учащихся с ограниченными возможностями по здоровью. Им необходимо оказывать поддержку в виде повышения квалификации в данной области. Развитие сети «учитель-наставник» может предоставить хорошую возможность для повышения компетент­ности в сфере инклюзивности.

В регионе строятся спортивные объекты, организуются воркаут-­площадки, но методическое привитие принципов физической культуры с полным охватом детей ведется именно в школах. Поэтому участники встречи высказали пожелания обратить внимание на инфраструктуру для уроков физкультурой: на наличие и состояние спортзалов, инвентаря, оборудования.

По словам заместителя акима области Бакытжана Нарымбетова, из 377 школ региона 217 – малокомплектные, то есть спортивная инфраструктура представлена даже не минимумом – мизером. Учителя и тренеры говорили о необходимости строительства для школ дополнительных спортзалов, ведь порой в городах в них одновременно занимаются четыре класса. Нужна и программа приведения в порядок пришкольных стадионов, которые сейчас в большинстве своем – заросшие бурьяном пустыри. Для этого нужно не так много: искусственное покрытие, беговая дорожка, освещение и лавочки.

Прозвучал и вопрос в адрес Министерства просвещения: когда же наконец учителя физической культуры будут обеспечены учебниками и методическими пособиями?