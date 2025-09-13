По словам главы региона, за последние три года охват медицинским оборудованием в области достиг 93%. С 2022 года санитарный автопарк пополнился 167 автомобилями, включая 29 машин, переданных в эти дни.

Ежедневно служба скорой помощи обрабатывает около 1 100 вызовов, что делает обеспечение современным и оснащенным транспортом жизненно важным условием. Новые машины оборудованы всем необходимым для оказания первой помощи.

Автомобили переданы 13 медучреждениям в разных районах и городах области, включая районные больницы, городские поликлиники, а также областные специализированные центры.

Выступая от имени всех медицинских работников, главный врач Аксуской центральной районной больницы Байкадам Курымбай выразил благодарность за постоянную поддержку. Он отметил, что благодаря создаваемым условиям в Аксускую больницу уже привлечены 16 новых специалистов, каждый из которых получил единовременное пособие в размере 10 млн тенге. Кроме того, в рамках национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения» в районе готовы к вводу четыре объекта, а в семи селах введены блочно-модульные медпункты.

Как сообщили в пресс-службе акима области Жетысу, власти региона уделяют особое внимание развитию инфраструктуры здравоохранения и решению проблемы дефицита кадров. С момента создания области, с 2022 года, было построено 162 новых медицинских объекта и капитально отремонтировано 10 учреждений. Большая часть объектов введена в эксплуатацию в сельской местности. В результате уровень обновления инфраструктуры здравоохранения по итогам этого года достигнет 63,8%.

Благодаря выплате прибывающим врачам подъемных в размере 5 млн и 10 млн тенге с прошлого года средства получили 120 специалистов, а дефицит кадров в регионе снизился на 20,3%.