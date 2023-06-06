Cколько кандасов вернулись в Казахстан в этом году

По состоянию на 1 июня 2023 года на историческую родину вернулись и получили статус кандаса 8 034 этнических казаха. Всего с 1991 года в республику вернулись 1 млн 115,1 тысячи этнических казахов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Фото: пресс-служба Минтруда РК

Более половины кандасов (54,2%), прибывших в Казахстан с начала года, являются выходцами из Узбекистана, 20,1% – из КНР, 11% – из России, 6,4% – из Монголии, 4,9% – из Туркменистана и 3,3% – из других стран.

Прибывшие этнические казахи в основном поселились в Алматинской (27,8%), Мангистауской (12,8%), Туркестанской (6,4%) и Жамбылской (4,8%) областях, а также в городах Астане (10,7%), Алматы (8,8%) и Шымкенте (7,1%).

На 1 июня текущего года число этнических переселенцев трудоспособного возраста составляет 67,5%, 23,8% – моложе трудоспособного и 8,7% – пенсионеры.

Из числа кандасов трудоспособного возраста по уровню образования 17,3% имеют высшее образование, 37% – среднее специальное образование, 38,4% – общее среднее образование и 7,3% не имеют образования.

Для расселения кандасов определены трудодефицитные Акмолинская, Абайская, Костанайская, Павлодарская, Восточно-Казахстанская и Северо-Казахстанская области.

Квота приема кандасов в регионах расселения на 2023 год составляет 1 925 человек. По состоянию на 1 июня этого года переселено 787 кандасов. Если понадобится, размер квоты может быть увеличен.

Ранее сообщалось, что с июля 2023 года этническим казахам, проживающим в других странах, упростят въезд в Казахстан по карте «Ата жолы».