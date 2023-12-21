Дактилоскопия будет добровольной для казахстанцев

Сенат на пленарном заседании одобрил принятые Мажилисом поправки по вопросам Государственной корпорации «Правительство для граждан», международного технологического парка «Астана хаб» и дактилоскопической регистрации, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

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Как напомнил сенатор Евгений Больгерт, одной из существенных вносимых новелл являются положения о дактилоскопической регистрации. Так, главой 2 Закона РК от 30 декабря 2016 года «О дактилоскопической и геномной регистрации» были установлены нормы об обязательной дактилоскопической регистрации казахстанцев, обратившихся за получением паспорта или удостоверения личности гражданина РК впервые, а также в случаях его восстановления, замены гражданами Казахстана, ранее не проходившими дактилоскопическую регистрацию. Вместе с тем Законом РК «О дактилоскопической и геномной регистрации» действие главы 2 было приостановлено до 1 января 2024 года.

«Рассматриваемым законом исключаются вышеуказанные положения в отношении граждан Казахстана и вводится добровольная дактилоскопическая регистрация для казахстанцев только с их согласия. Обязательная дактилоскопическая регистрация для гражданина РК сохраняется только в случае получения удостоверения личности моряка», – сказал сенатор.

Он добавил, что при этом для иностранцев и лиц без гражданства, достигших 16-летнего возраста, вводится обязательная дактилоскопическая регистрация в случаях, установленных Законом РК «О дактилоскопической и геномной регистрации».

Согласно закону положения, касающиеся дактилоскопической регистрации, вводятся в действие с 1 января 2024 года.