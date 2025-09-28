За свое выступление он получил 229.6 балла.

Фото: НОК

Представитель команды Казахстана по прыжкам на лыжах с трамплина Данил Васильев завоевал серебряную медаль на этапе Кубка FIS в Хинтерцартене (Германия), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

За свое выступление он получил 229.6 балла. Данный результат принес ему второе место.

Победу одержал Юлиан Шмид (Австрия) -229.8. Рок Облак из Словении разделил с Васильевым вторую строчку, также набрав 229.6.