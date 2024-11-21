Маулен Ашимбаев высказался о зависимости квазигоссектора от бюджета

Спикер Сената Маулен Ашимбаев считает, что нужно делать акцент на развитие частного бизнеса, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу палаты

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Эффективность квазигосударственного сектора не первый год вызывает вопросы. В этих условиях спикер Сената Маулен Ашимбаев акцентировал внимание на необходимости поддержки частного предпринимательства для развития экономики. Об этом он заявил заседании палаты, на котором были рассмотрены законы «О республиканском бюджете на 2025 – 2027 годы» и «О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2025 – 2027 годы».

Стремительный рост расходов вкупе с увеличением дефицита бюджета неминуемо ведет к ускорению инфляции. При этом сохраняется высокий уровень концентрации государственных компаний в базовых отраслях экономики, а также сохраняется ощутимая зависимость квазигоссектора от бюджета.

Как подчеркнул Маулен Ашимбаев, данные факторы негативно влияют на деловую активность в стране.

В этих условиях для преодоления существующих барьеров всем заинтересованным сторонам необходимо эффективно реализовывать меры, предусмотренные в указе главы государства по либерализации экономики, по сокращению доли государства в экономике. Должна быть осмысленная политика у государственных органов в этом направления.