Маулен Ашимбаев высказался о зависимости квазигоссектора от бюджета

Сенат
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Дана Аменова
корреспондент

Спикер Сената Маулен Ашимбаев считает, что нужно делать акцент на развитие частного бизнеса, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу палаты

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Эффективность квазигосударственного сектора не первый год вызывает вопросы. В этих условиях спикер Сената Маулен Ашимбаев акцентировал внимание на необходимости поддержки частного предпринимательства для развития экономики. Об этом он заявил заседании палаты, на котором были рассмотрены законы «О республиканском бюджете на 2025 – 2027 годы» и «О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2025 – 2027 годы».

Стремительный рост расходов вкупе с увеличением дефицита бюджета неминуемо ведет к ускорению инфляции. При этом сохраняется высокий уровень концентрации государственных компаний в базовых отраслях экономики, а также сохраняется ощутимая зависимость квазигоссектора от бюджета.

Как подчеркнул Маулен Ашимбаев, данные факторы негативно влияют на деловую активность в стране.

В этих условиях для преодоления существующих барьеров всем заинтересованным сторонам необходимо эффективно реализовывать меры, предусмотренные в указе главы государства по либерализации экономики, по сокращению доли государства в экономике. Должна быть осмысленная политика у государственных органов в этом направления.

«В майском указе главы государства четко обозначено, что мы строим рыночную экономику. Поэтапно приватизируем часть квазигоссектора, уменьшаем его долю, передаем предпринимателям – казахстанским, зарубежным инвесторам, и выстраиваем нормальную рыночную систему. Вот, в этой парадигме, когда Самрук-Казына отвечает за большую часть развития экономики, она же сама по себе достаточно ограничена и у нее есть изъяны. Квазигоссектор очень зависим от бюджета. В прошлом году примерно 1 триллион мы туда влили, не считая денег Нацфонда на те или иные проекты. Поэтому, чтобы обеспечивать рост в 6%, долгосрочный и качественный рост за счет диверсифицированного роста по секторам, нам нужно развивать частный бизнес, инвесторов привлекать, приватизировать государственные предприятия. В этом направлении мы должны предпринимать конкретные шаги для того, чтобы качественно реализовать те нормы, которые изложены в майском указе главы государства», – резюмировал спикер Сената.

#Сенат #бюджет #Маулен Ашимбаев #бизнес #квазигоссектор

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