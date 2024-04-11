Дархан Сатыбалды призвал туркестанцев поддержать акцию «Таза Қазақстан»

По инициативе главы государства Касым-Жомарта Токаева в стране стартовала акция «Таза Қазақстан». Она продлится пять недель. Первая неделя называется «Чистый край». Туркестанцы с радостью приняли эту инициативу и активно принялись за очищение территорий

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды посадил деревья в парке «Белсенді» и озвучил свой призыв по поводу поддержки зеленой акции «Таза Қазақстан». Глава региона обменялся мнениями с молодыми активистами, принявшими участие в экомероприятии. Д. Сатыбалды подчеркнул, что патриотизм начинается с чистоты и что бережное отношение к окружающей среде, природе - это долг каждого гражданина.

«Сегодня мы встретились на важном экологическом мероприятии! По инициативе главы государства Касым-Жомарта Кемелевича в стране стартовала экологическая акция «Таза Казахстан». Ее с радостью поддержали жители нашего региона. У нас много активных граждан, патриотов родного края. В области стартовала акция «Чистый край». Это не месячная кампания. Наша цель - превратить соблюдение чистоты, посадку деревьев и цветов в образ жизни. Даны конкретные поручения ответственным за эту сферу управлениям, акимам районов и городов, коммунальным учреждениям. Выделены спецтехника, ресурсы. Еще лучше преобразим Туркестан в рамках акции «Таза Қазақстан»! У нас есть все возможности для этого», - сказал аким области.

Цель республиканской акции - повышение уровня экологической культуры, пробуждение у жителей, особенно молодежи, любви к природе.

«Под словами «Природа - богатство страны» мы подразумеваем уважение к природе, в том числе в целях развития государства. Бережное отношение к окружающей среде пробуждает чувство патриотизма. Поэтому мы должны содержать в чистоте наши улицы, поселок, города, очищать каналы и родники. Надеюсь, мы вместе будем работать в этом направлении. В рамках поручения главы государства с 2021 по 2025 годы в нашем регионе будет высажено более четырех миллионов саженцев для озеленения свыше 800 населенных пунктов. Работы ведутся. В этом году посадят более одного миллиона саженцев. Горы, леса, реки, озера, необъятные степи, поселки и города - все это наше! Давайте ценить это богатство! По состоянию улицы судят о ее жителях. Призываю всех поддержать эту акцию! Сделаем Туркестан и весь регион зеленой зоной!», - обратился глава региона.

Со старта акции «Чистый край» в области очищено 1500 улиц и более 33 тысяч тротуаров, вывезено 850 тонн мусора. Побелено более 140 тысяч деревьев, высажено около 138 тысяч саженцев. Кроме того, очищено 275 парков и скверов, 192 детские и спортивные площадки. В этих мероприятиях приняли участие более 15 тысяч человек, привлечено 279 единиц техники.

Акция «Чистый край» пройдет в области с 10 апреля по 11 мая. Каждая неделя экологического месячника будет иметь свое название и тематические мероприятия. В акции может принять участие любой желающий - житель или гость региона.