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В обращении к абитуриентам сказано, что в связи с переносом даты последнего звонка изменены и даты проведения ЕНТ, запланированные на 23 и 24 мая.

«Абитуриенты, подавшие заявление на 23 мая, будут сдавать ЕНТ 25 мая. Абитуриенты, подавшие заявление на 24 мая, будут сдавать ЕНТ 1 июня. Информация о новой дате тестирования будет автоматически обновлена в вашем личном кабинете на сайте app.testcenter.kz. Кроме того, будет отправлено SMS-уведомление. Желаем удачи в подготовке к последнему звонку и предстоящему ЕНТ!» – говорится в распространенной информации.

Ранее в МНВО озвучили, что срок приема заявлений на основное ЕНТ – с 12 по 25 апреля, в том числе с 12 по 18 апреля можно подать заявление один раз, с 19 по 25 апреля – один или два раза.

А само тестирование начнется 16 мая и продолжится до 5 июля. Всем абитуриентам предоставлена возможность сдать основное ЕНТ два раза и участвовать в конкурсе грантов с наилучшим результатом.

Подать заявление на участие в ЕНТ можно на сайте Национального центра тестирования через приложение UTO.kz. Абитуриенты сами выбирают дату, время и пункт тестирования. При этом они могут выбрать лишь одну комбинацию профильных предметов на две попытки.