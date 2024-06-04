Даты школьных каникул на следующий учебный год определили в Казахстане

Об определении сроков начала и завершения 2024-2025 учебного года говорится в проекте приказа министра просвещения Гани Бейсембаева, опубликованном на портале «Открытые НПА», сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Так, согласно расписанию, в следующем учебном году казахстанские школьники будут учится с 1 сентября по 25 мая.

1 четверть – 8 учебных недель, осенние каникулы – 7 календарных дней (с 28 октября по 3 ноября 2024 года включительно);

2 четверть – 8 учебных недель, зимние каникулы – 10 календарных дней (с 30 декабря 2024 года по 8 января 2025 года включительно);

3 четверть – 10 учебных недель, весенние каникулы – 11 календарных дней (с 21 по 31 марта 2025 года включительно); в 1 классах дополнительные каникулы – 7 календарных дней (с 3 по 9 февраля 2025 года включительно);

4 четверть – 8 учебных недель.

Выпускные экзамены для учащихся 9-10-х классов пройдут с 29 мая по 9 июня, экзамены для учащихся 11-12-х классов – с 30 мая по 12 июня.

Публичное обсуждение проекта приказа продлится до 18 июня 2024 года.

Напомним, минувший учебный год недавно завершили более 3,8 млн казахстанских школьников. Из них 186 тысяч выпускников попрощались со школьной скамьей.