Дайте газу!

Проблемы газификации регионов и развития газовой отрасли страны обсудили на правительственном часе в Сенате.

Открывая дискуссию, заместитель председателя Сената Ольга Перепечина подчеркнула, что Глава государства уделяет особое внимание развитию газовой отрасли и не раз отмечал необходимость формирования сбалансированного и коммерчески привлекательного рынка газа.

По ее словам, начиная с 2010 года потребление газа на внутреннем рынке выросло более чем вдвое (с девяти до 18,6 млрд м3). Причем такая тенденция наблюдается на фоне снижения ресурсов газа в Казахстане. В этой связи перед Правительством РК стоят стратегические задачи по обеспечению эффективного развития газовой отрасли.

– Необходимо выработать стратегию по дальнейшему развитию газификации, предусматривающую обновление, модернизацию и расширение газотранспортной инфраструктуры, – сказала Ольга Перепечина. – Перейти к более эффективной, компактной и гибкой модели управления газовой отраслью, включающей в себя современные подходы менеджмента, производства, ценообразования и цифровизации.

В свою очередь сенатор Эрик Султанов отметил, что изучение данной сферы выявило четыре основные проблемы, требующие решения.

Первый блок проблем связан с нарастающей недостаточностью ресурсной базы. Резкий рост использования газа на внутреннем рынке привел к тому, что за последние пять лет объемы потребления выросли на 35%. По прогнозам, такая динамика сохранится и в этом году.

При этом надеяться на наращивание объемов газовой добычи на действующих месторождениях не приходится.

Известно, что по своей структуре добываемый газ в Казахстане в основном является попутным нефтяным, более 80% добычи которого приходится на Карачаганак, Кашаган и Тенгиз. Причем ежегодно увеличиваются объемы газа, обратно закачиваемого в пласт для поддержания пластового давления. Эти объемы по итогам 2021 года составили около 39%, а к 2030 году, согласно прогнозам АО «НК «QazaqGaz», превысят 50%.

– Вместе с тем у недропользователей сохраняется слабый интерес к реализации новых проектов добычи и переработки газа из-за высоких затрат, низких закупочных цен и рентабельности. Такая тенденция уже начиная с 2024 года может привести к дефициту товарного газа в стране, – предостерег Эрик Султанов.

Высокий уровень износа газотранспортной системы – другой важный блок проблем. По данным Министерства энергетики, средний уровень износа магист­ральных сетей достиг 75%. При этом наибольший уровень износа отмечается в Атырауской (84%) и Мангистауской (86%) областях, где критическое сос­тояние газопроводов Бейнеу – Жанаозен и Жанаозен – Актау в любой момент может привести к срыву газо-, водо- и электроснабжения населенных пунктов и производст­венных объектов.

Срок эксплуатации каждой шестой (пять из 29 единиц) компрессорной станции составляет более 50 лет. Также более полувека используется основной фонд скважин подземных хранилищ газа, 81% из которых прошли срок безопасной эксплуатации.

По словам сенатора, далеко не лучше техническое состояние и распределительных газопроводов в регионах. Так, уровень их износа в Западно-Казахстанской и Атырауской областях 45% при среднем республиканском показателе 25%.

– Эта проблема не решается долгое время, – продолжил Эрик Султанов. – В целом изношенность и недостаточность мощностей газотранспортной сис­темы приводит к следующему комплексу проблем, связанных с низким уровнем газификации страны природным газом.

Вот почему, по его мнению, сегодня уровень газификации страны составляет 57,7%. Прямой доступ к газу имеет чуть более половины населения страны, или 11 млн казахстанцев. Газоснабжением охвачено население десяти областей и городов Алматы, Шымкента, из них только в семи регионах этот показатель превышает 90%.

В то же время уровень газификации в Карагандинской области составляет 3,5%, Восточно-Казахстанской – 1,3%, а в Северо-Казахстанской, Акмолинской и Павлодарской областях газоснабжение отсутствует.

– Предложенные ранее инициативы акиматов северных регио­нов, несмотря на полученную поддержку, так и не реализованы. Строительство магистрального газопровода «Сарыарка», нап­равленного на решение этого вопроса, ведется с отставанием и сопутствующими проблемами, – отметил сенатор.

Кроме того, недостаточно эффективна система тарифообразования. По данным Агентства по защите и развитию конкуренции, действующие процедуры согласования цен, определения объемов отпуска газа на внутреннем рынке непрозрачны и содержат риски создания неравных условий для недропользователей. Более того, утвержденные Министерством энергетики цены товарного газа для недропользователей различаются от 601 тенге до 10 тыс. тенге за 1 тыс. м3, то есть в 16 раз, что в конечном итоге приводит к жалобам недропользователей на сложившийся непрозрачный механизм формирования цен.

Из-за различия действующих тарифов на газ поступают жалобы и от потребителей Нур-Султана, Карагандинской области и южных регионов, которые недовольны высокой ценой на голубое топливо (по сравнению с западными регионами).

– Поэтому в свете поручения Главы государства по качественной перезагрузке газовой отрас­ли нами предлагаются следующие меры. Во-первых, проведение структурных преобразований в системе управления отраслью. Есть вопросы к непрозрачнос­ти и эффективности деятельности национальной компании QazaqGaz, убытки которой за последние 7 лет составили 587 миллиардов тенге. При этом нужно понимать, что убытки компании связаны не только с низкими тарифами, но и несовершенством действующей модели управления, – подчеркнул Эрик Султанов.

Чтобы сформировать новую модель ценообразования на газ, нужно повысить прозрачность процесса его отбора у недропользователей путем введения государственного регулирования объемов поставок газа на внутренний рынок.

Сенатор также уверен: рост потребления газа на внутреннем рынке приведет к сокращению объемов экспорта товарного газа национальным оператором QazaqGaz, за счет доходов от которого производится субсидирование цен на газ на внутреннем рынке. И это в свою очередь может привести к резкому росту внутренних цен на газ.

– Следует открыто сказать, что нам не избежать повышения тарифа на газ. Поэтому важно определить оптимальный механизм тарифообразования, обеспечивающий не только безубыточную газификацию новых регионов, но и сдерживание тарифа для социально уязвимых слоев населения, – считает Эрик Султанов.

Министр энергетики Болат Акчулаков, говоря о проблемах и перспективах газоснабжения регионов, подтвердил, что к 2025 году Казахстан может столкнуться с дефицитом газа, причем если наши горно-металлургические предприятия будут активно переходить с угля на газ, то объем дефицита будет существеннее.

– В этих условиях остро встает вопрос о восполнении ресурс­ной базы нашей страны, для чего необходимы преференции для газовых проектов на всех этапах: разведки, добычи и переработки газа.

Сегодня же, как проинформировал глава Минэнерго, с учетом резкого роста внутреннего потребления газа, необходимости модернизации, реструктуризации и поиска альтернативных и рациональных источников газоснабжения ведется работа по созданию генерального плана газификации страны.

В заключение Ольга Перепечина напомнила, что наша страна последовательно следует по пути достижения углеродной нейтральности к 2060 году. Поэтому роль газа в условиях декарбонизации промышленности и экономики будет возрастать.