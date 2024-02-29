Де-юре Армения в ОДКБ – МИД РК
60
Заместитель министра иностранных дел РК Роман Василенко, отвечая на вопросы журналистов в Сенате, прокомментировал заявление руководства Армении о приостановлении членства в ОДКБ, передает корреспондент Kazpravda.kz
– У меня информации о том, что Армения приостановила или приостанавливает свое членство нет, заявление о де-факто приостановлении своего участия в ОДКБ, каких-либо юридических действий на приостановление своего членства в ОДКБ, Армения не предпринимала. Де-юре Армения не приостанавливает свое членство в ОДКБ, – сказал дипломат.
На вопрос о том, с чем связаны заявления руководства Армении, Роман Василенко высказался однозначно.
– Это уже не ко мне вопросы, – сказал он.