Де-юре Армения в ОДКБ – МИД РК

– У меня информации о том, что Армения приостановила или приостанавливает свое членство нет, заявление о де-факто приостановлении своего участия в ОДКБ, каких-либо юридических действий на приостановление своего членства в ОДКБ, Армения не предпринимала. Де-юре Армения не приостанавливает свое членство в ОДКБ, – сказал дипломат.