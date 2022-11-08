Дебаты кандидатов в президенты Казахстана состоятся 11 ноября

11 ноября в эфире телеканала «Хабар» пройдут предвыборные телевизионные дебаты и дискуссии кандидатов в президенты Казахстана, передает корреспондент Каzpravda.kz.

Член ЦИК РК Анастасия Щегорцова отметила, что регламент проведения предвыборных дебатов и дискуссий выглядит следующим образом:

Первый раунд – презентация предвыборной программы, которая предусматривает выступление каждого участника с целью представления своей предвыборной программы.

Второй раунд – дискуссионная сессия. В этом раунде участники задают своим оппонентам по два вопроса, а также отвечают на два вопроса. На формулировку вопроса дают 30 секунд, а на ответ – каждому участнику предоставляются по две минуты.

Третий раунд – вопросы от избирателей. Каждому кандидату будет задан один вопрос. Время, предусмотренное на ответ, до двух минут.

Четвертый раунд – обращение к избирателям. Участники напрямую обратятся к избирателям. На каждое выступление отводится по две минуты.

Щегорцева отметила, что Касым-Жомарт Токаев не будет принимать участие в теледебатах кандидатов. Вместо него выступит глава общественного штаба, спикер Мажилиса Парламента РК Ерлан Кошанов.

«В дебатах примут участие Каракат Абден, Нурлан Ауесбаев, Жигули Дайрабаев, Мейрам Кажыкен, Ерлан Кошанов (станет представителем Касым-Жомарта Токаева), Салтанат Турсынбекова. Дебаты пройдут 11 ноября на телеканале «Хабар» в прямом эфире в 20:00 часов», – сообщила член ЦИК РК.