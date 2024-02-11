Дефект в системе регулирования зафиксирован на ТЭЦ-2 Астаны

Энергетика
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На ТЭЦ-2 в Астане зафиксирован дефект в системе регулирования, сообщает пресс-служба министерства энергетики, передает Kazpravda.kz

Фото: 2gis.kz

«В настоящее время турбина 4 на ТЭЦ 2 в работе. Указанные на фотографии дефекты были устранены без ограничения потребителей электрической и тепловой энергии. На фото отражен процесс проведения ремонтных работ, которые вчера, в субботу 10 февраля были завершены. Произошедшее стало причиной дефекта в системе регулирования», - сообщили в Минэнерго.

Ранее источник предоставил агентству КазТАГ фото, на котором, по его словам, запечатлена турбина №4, заявив об аварии на ТЭЦ-2. По словам источника, был потерян контроль над объектом и речь идет об очевидном нарушении технологии. Как заявил источник, инцидент произошел еще 10 февраля, а указанная турбина считается новой, так как введена в эксплуатацию в 2006 году.

В пресс-службе акима Астаны, по данным КазТАГ, информацию об аварии опровергли, но подтвердили, что 9 февраля в 11.44 на ТЭЦ-2 был отключен ТА-4 по неисправности системы регулирования. Вследствие чего произошел разрыв компенсатора, однако инцидент никак не повлиял на теплоснабжение столицы.

#Астана #ТЭЦ-2

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