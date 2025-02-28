Дефицит специалистов с техническим образованием будет возрастать – спикер Сената

Спикер Сената Маулен Ашимбаев в ходе парламентских слушаний «Человек труда - основа роста национальной экономики и процветания страны» отметил, что дефицит специалистов с техническим образованием будет возрастать, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

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«В настоящее время наблюдается дефицит квалифицированных специалистов, особенно востребованы инженеры, технический персонал, агрономы, ветеринары и другие важные профессии. В дальнейшем эта тенденция будет возрастать», - сказал Ашимбаев.

Он отметил, что по прогнозу Центра развития трудовых ресурсов, до 2030 года экономике страны потребуется дополнительно 1,6 млн специалистов по разным направлениям.