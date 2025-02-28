Дефицит специалистов с техническим образованием будет возрастать – спикер Сената

Сенат
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Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

Спикер Сената Маулен Ашимбаев в ходе парламентских слушаний «Человек труда - основа роста национальной экономики и процветания страны» отметил, что дефицит специалистов с техническим образованием будет возрастать, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«В настоящее время наблюдается дефицит квалифицированных специалистов,  особенно востребованы инженеры, технический  персонал, агрономы, ветеринары и другие важные профессии. В дальнейшем эта тенденция будет возрастать», - сказал Ашимбаев. 

Он отметил, что по прогнозу Центра развития трудовых ресурсов, до 2030 года экономике страны потребуется дополнительно 1,6 млн специалистов по разным направлениям. 

«Уже сейчас Казахстану необходимо около 900 тыс специалистов с техническим и профессиональным образованием, а потребность в лицах с высшим образованием составляет 430 тыс человек. Высокий спрос на трудовые ресурсы формируется  в таких ключевых отраслях, как строительство, сельское хозяйство, обрабатывающая промышленность и транспорт», - сказал спикер Сената.

#Сенат #технические специалисты

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