Делегация РК будет наблюдать за президентскими выборами в США
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Об этом сообщили в ЦИК, передает Kazpravda.kz
По приглашению Комиссии по содействию выборам США делегация Казахстана во главе с председателем ЦИК РК планирует участие в международном наблюдении за президентскими выборами в США, которые состоятся 5 ноября 2024 года.
Ранее казахстанцы участвовали в международном наблюдении за парламентскими и местными выборами в Узбекистане, состоявшимися 27 октября.
24-27 октября глава ЦИК РК Нурлан Абдиро принял участие в наблюдении за парламентскими выборами в этой стране.
Кроме того, представители ЦИК наблюдали в Республике Молдова за президентскими выборами и референдумом о членстве страны в ЕС, состоявшимися 20 октября.