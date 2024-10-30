Делегация РК будет наблюдать за президентскими выборами в США

Об этом сообщили в ЦИК, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По приглашению Комиссии по содействию выборам США делегация Казахстана во главе с председателем ЦИК РК планирует участие в международном наблюдении за президентскими выборами в США, которые состоятся 5 ноября 2024 года.

Ранее казахстанцы участвовали в международном наблюдении за парламентскими и местными выборами в Узбекистане, состоявшимися 27 октября.

24-27 октября глава ЦИК РК Нурлан Абдиро принял участие в наблюдении за парламентскими выборами в этой стране.

Кроме того, представители ЦИК наблюдали в Республике Молдова за президентскими выборами и референдумом о членстве страны в ЕС, состоявшимися 20 октября.