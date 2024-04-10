Дело Бишимбаева: заключения российских экспертов изучат в суде

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Адвокаты Куандыка Бишимбаева обратились к суду с ходатайством о приобщении к материалам дела заключения российских экспертов Института имени Пирогова. В ответ представители потерпевшей стороны и гособвинения подчеркнули, что защитникам необходимо предупредить других участников процесса о привлечении иностранных экспертов.

«Заключение эксперта не имеет каких-либо преимуществ перед другими доказательствами и подлежит анализу, сопоставлению и оценке в совокупности с другими доказательствами. Суд считает необходимым ходатайство стороны защиты в этой части удовлетворить, приобщить заключение к материалам уголовного дела, исследовать его в ходе главного судебного разбирательства. Оценка заключения специалиста будет дана судом», - ответила судья Айжан Кульбаева.

Напомним, что в ходе сегодняшнего заседания были вызваны на допрос ассистент погибшей девушки Анар Тасова и подруга убитой Аида Ахмедина.

Анар Тасова зачитала переписку и представила голосовые сообщения от Салтанат Нукеновой с просьбами о совершении нескольких покупок. По словам свидетельницы, она была ярким, нежным, женственным человеком.

«Салтанат для меня была, как старшая сестра. Никогда не было, чтобы она могла перейти на драки. Она всегда приводила мне в пример свои отношения с братом и говорила о том, что надо беречь родственные связи. Я никогда не слышала, чтобы она употребляла нецензурную брань в разговоре», – вспоминает она.

Отвечая на вопросы, Анар Тасова отметила, что в августе прошлого года Салтанат просила в долг 10 тысяч тенге. Ранее, в ходе допроса она сообщила, что Нукенова зарабатывала до замужества с Куандыком Бишимбаевым от 3 до 4 миллонов тенге в месяц. Подруга убитой Аида Ахмедина в суде подтвердила, что Куандык Бишимбаев заставил супругу сняться в интимном видео. Она рассказала Аиде о том, что много раз пыталась уйти, но ее не пускал муж.