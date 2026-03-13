На первом заседании супруги уже успели выдвинуть свои требования к прессе

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Сегодня в межрайонном суде по уголовным делам города Астаны началось судебное разбирательство в отношении супружеской пары блогеров – Ерболата Жанабылова и Эльмиры Толегеновой, сообщает Kazpravda.kz

Подсудимым инкриминируют незаконное предпринимательство и легализацию (отмывание) денежных средств, связанных с организацией онлайн-курсов и розыгрышей через компанию Zhana Business.

На период проведения судебных слушаний в отношении фигурантов дела сохранена мера пресечения в виде домашнего ареста.

«АФМ сообщает, что Департаментом экономических расследований по городу Астане досудебное расследование окончено и направлено в межрайонный суд по уголовным делам города Астаны для рассмотрения по существу», – говорится в информации.

Позже стало известно, что адвокаты супругов настаивала на закрытом судебном заседании, ссылаясь на наличие в деле коммерческой тайны, но судья это прошение отклонил. В ходе слушания подозреваемые запретили журналистам снимать их лица в зале суда.

Напомним, столичный Департаментом АФМ завершил расследование в отношении блогеров Ерболата Жанабылова и Эльмиры Толегеновой по факту незаконной предпринимательской деятельности и легализации денег, полученных преступным путём.