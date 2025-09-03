В ведомстве заявили, что распространение в соцсетях информации в поддержку предпринимателя Азамата Нургазина является не более чем попыткой оправдать незаконную деятельность

Фото: пресс-служба АФМ

Департамент АФМ по Костанайской области проводит расследование в отношении должностных лиц ТОО «ОГНЕУПОРСНАБ» по факту хищения техногенных минеральных образований в особо крупном размере, сообщает Kazpravda.kz

В течение года компания осуществляла незаконную добычу и реализацию более 7 тыс. тонн огнеупорной глины с территории Аркалыкского месторождения.

«Следует отметить, что самовольная добыча и хищение техногенных минеральных образований — это не частно-правовой спор, а уголовно-наказуемое деяние, подрывающее экономические и экологические интересы государства и ведущее к хищению природных ресурсов, принадлежащих народу Казахстана. Директор ТОО допрошен с участием адвоката, его права соблюдены, меры принуждения к нему не применялись. Расследование продолжается», — говорится в информации.

Там же добавили, что иная информация в соответствии со статьей 201 УПК разглашению не подлежит.

В АФМ напомнили, что распространение недостоверных сведений в публичном пространстве является вмешательством в официальное расследование.