Дело о секс-рабстве девочки из Кызылорды: оглашен второй приговор

Суд
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Гульмира Кунапия
корреспондент

В настоящее время в производстве судов области находятся еще 2 дела: по сводничеству и склонению к потреблению наркотических веществ

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Второй приговор по делу о вовлечении школьницы в секс-рабство вынесли в Кызылорде, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу суда

В Специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Кызылординской области на закрытом судебном заседании рассмотрено уголовное дело в отношении подсудимого К. по факту вовлечения несовершеннолетней в проституцию, а также хищения.

Судом установлено, что подсудимый, зная о несовершеннолетнем возрасте потерпевшей, путем шантажа несколько раз принуждал к занятию проституцией.

Кроме того, он неоднократно, злоупотребляя доверием потерпевших К., О., Қ.Г., Д, совершил мошеннические действия, связанные с продажей земельных участков нескольким лицам одновременно и трудоустройством в местные исполнительные органы области.

Прокурор просил признать подсудимого виновным и назначить наказание в виде 6 лет 8 месяцев лишения свободы. 

Потерпевшие согласились с позицией прокурора.

«Приговором суда подсудимый по совокупности уголовных правонарушений получил наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет 8 месяцев. Приговор не вступил в законную силу», – сообщили в суде.

В настоящее время в производстве судов области находятся еще 2 дела по сводничеству и склонению к потреблению наркотических веществ

Напомним, ранее был оглашен первый приговор по делу школьницы. Тогда один из подсудимых был признан виновным в вымогательстве.

#приговор #Кызылорда #секс-рабство

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