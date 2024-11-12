Первый приговор по делу о вовлечении школьницы в секс-рабство вынесли в Кызылорде

Казахстанцев шокировала история о том, как в Кызылорде с февраля текущего года 16-летнюю школьницу вовлекали в занятие проституцией её одноклассники со своими родственниками

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

21-летний парень оказывал психологическое давление, требуя у несовершеннолетней крупную сумму. По данным городского суда Nº2, подсудимый, угрожая распространением порочащих сведений, потребовал от потерпевшей 700 тыс. тенге, а также забрал из ее сумки 35 тыс. тенге, сообщает Kazpravda.kz

Его вина подтверждена заключением психолого-психиатрической экспертизы, осмотром места происшествия, протоколами очной ставки и стабильными показаниями потерпевшей.

«Подсудимый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. 1 ч. 2 ст. 194 УК «Вымогательство». Санкция указанной статьи предусматривает наказание от 3 до 7 лет лишения свободы. Смягчающими обстоятельствами являются отсутствие судимости и молодой возраст», – говорится в сообщении суда.

Напомним, в Кызылорде с февраля текущего года 16-летнюю школьницу вовлекали в занятие проституцией её одноклассники со своими родственниками. В фонде «Не молчи» рассказали, что «девочка стала пропадать из дома, родители подавали заявление в полицию, в ИДН, в уголовный розыск, но подростка не искали, мало этого, постоянно угрожали, что лишат их родительских прав, поэтому запуганные родители искали дочь сами».

История вскрылась после того, как у девочки запросили крупную сумму денег, пригрозив тем, что побреют ее налысо и сбреют брови. Пострадавшая попросила эту сумму у друга из Инстаграма, тот не выдержал и сообщил ее родителям.

Полиция задержала подозреваемых, однако с их стороны поступили ходатайства, которые были рассмотрены следственным судом Кызылорды. Правоохранители прокомментировали взорвавший Казнет вопиющий случай жестокости, принуждения и шантажа в отношении школьницы.

Кроме того, стало известно, что следственный суд Кызылорды применил к подозреваемым несовершеннолетним санкцию в виде «домашнего ареста».

Заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха ранее проинформировал, что по данному делу было арестовано 13 человек.