Первый приговор по делу о вовлечении школьницы в секс-рабство вынесли в Кызылорде

Суд
347
Дана Аменова
корреспондент

Казахстанцев шокировала история о том, как в Кызылорде с февраля текущего года 16-летнюю школьницу вовлекали в занятие проституцией её одноклассники со своими родственниками

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

21-летний парень оказывал психологическое давление, требуя у несовершеннолетней крупную сумму. По данным городского суда Nº2, подсудимый, угрожая распространением порочащих сведений, потребовал от потерпевшей 700 тыс. тенге, а также забрал из ее сумки 35 тыс. тенге, сообщает Kazpravda.kz

Его вина подтверждена заключением психолого-психиатрической экспертизы, осмотром места происшествия, протоколами очной ставки и стабильными показаниями потерпевшей.

«Подсудимый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. 1 ч. 2 ст. 194 УК «Вымогательство». Санкция указанной статьи предусматривает наказание от 3 до 7 лет лишения свободы. Смягчающими обстоятельствами являются отсутствие судимости и молодой возраст», – говорится в сообщении суда.

Напомним, в Кызылорде с февраля текущего года 16-летнюю школьницу вовлекали в занятие проституцией её одноклассники со своими родственниками. В фонде «Не молчи» рассказали, что «девочка стала пропадать из дома, родители подавали заявление в полицию, в ИДН, в уголовный розыск, но подростка не искали, мало этого, постоянно угрожали, что лишат их родительских прав, поэтому запуганные родители искали дочь сами».

История вскрылась после того, как у девочки запросили крупную сумму денег, пригрозив тем, что побреют ее налысо и сбреют брови. Пострадавшая попросила эту сумму у друга из Инстаграма, тот не выдержал и сообщил ее родителям.

Полиция задержала подозреваемых, однако с их стороны поступили ходатайства, которые были рассмотрены следственным судом Кызылорды. Правоохранители прокомментировали взорвавший Казнет вопиющий случай жестокости, принуждения и шантажа в отношении школьницы.

Кроме того, стало известно, что следственный суд Кызылорды применил к подозреваемым несовершеннолетним санкцию в виде «домашнего ареста».  

Заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха ранее проинформировал, что по данному делу было арестовано 13 человек.

 

#суд #приговор #Кызылорда #школьница #секс-рабство

Популярное

Все
В республике зарегистрировано более 40 тысяч человек, страдающих шизофренией
Полцарства за коня!
Сборная Казахстана – лучшая в Азии
В нашей копилке 17 медалей
«Кайрат» – четырехкратный чемпион страны
Зерно отменное, но... никому не нужное?
Так держать, Молдир!
Хлеборобы в тревожном ожидании...
Когда с учениками на одной волне
Новые горизонты
Профессионализм, ответственность, добропорядочность – качества эффективного госслужащего
Через Маралиху и Лосиху путь открыт
Предстоящая весна для Западного Казахстана вновь может стать полноводной
Миллионы на подсветку
Землю сельчанам все же отдали
Южно-Казахстанская медицинская академия отмечает 45-летие
На Луноходе за конями
Воздушная разведка дала результаты
Распоряжение Главы государства
Первые ласточки
Казахской государственности – 12 веков, 12 столетий
Водителя арестовали из-за стикера на госномере в Жамбылской области
Второе рождение трассы
Продукцию из четырех областей везут на очередную ярмарку в Астану
Директоров школ и завучей в Караганде лишили доплаты
Метель и гололед прогнозируются в Казахстане до пятницы
Больничный теперь не подделаешь
До золота рукой подать
Фуры двинулись в обход мегаполиса
Нацбанк сообщил о переходе на международный стандарт ISO 20022
Кто и как охотится за нашими детьми?
Мы будем привлекать инвестиции в туристическую отрасль ВКО для ее продвижения на международном уровне
Димаш Кудайберген выступил в Елисейском дворце
Строительство заводов оживит экономику области Абай
Осмысливая «Средний коридор»
Движение ограничили на трассе в Карагандинской области
Корейские компании готовы инвестировать в Казахстан
Нарушители поневоле
Акция «Таза Alem» вновь прошла в Уральске
Казахстанский борец возглавил мировой рейтинг UWW
Более 30 лет «пряничный домик» привлекает горожан и туристов в Семее
Отключения света и подачи воды стали обыденным явлением в Алматинской области
Реконструкция близится к завершению
Пассажир в Шымкенте – «заяц» поневоле?
Премий для госслужащих больше не будет
Обувная фабрика мощностью 200 тысяч пар в год появится в Шымкенте
Россельхознадзор нарушает условия Договора о ЕАЭС - депутат Ходжаназаров
Чеченка с казахской душой
Этот день изменил судьбу
Ставки по депозитам населения снижаются – аналитики
Какой должна быть новая концепция национальной истории
Восстановить утраченную популяцию куланов в Костанайской области пытаются ученые
Последняя в этом году сельскохозяйственная ярмарка проводится в Астане
В Казахстане утвердили нормы потребления тепловой энергии
Резкое похолодание ожидается в Казахстане в эти выходные
Засоряют Большой Алматинский канал
Президент прибыл с рабочим визитом в Казань
Редкие породы собак представили на международной выставке «Созвездии псовых» в Алматы
Шатры и юрты Великой степи
В Алматы будут выпускать лекарство от рака молочной железы

Читайте также

Бывшего главу Astana LRT осудили на 9 лет лишения свободы
Суд Астаны отказал в иске против новых правил аккредитации …
Сын мажилисмена Даулета Турлыханова намерен обжаловать приг…
Назначены новые судьи-координаторы Верховного суда по взаим…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]