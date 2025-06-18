Ознакомление с материалами дела Перизат Кайрат и Гайни Алашбаевой завершилось и его передали в прокуратуру

Фото: пресс-служба АФМ

В АФМ завершили досудебное расследование в отношении Кайрат Перизат и ее матери Гайни Алашбаевой по фактам мошенничества, а также легализации денег и имущества, добытых преступным путем, передает Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ

19 марта текущего года участники процесса приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела, которое насчитывает 109 томов. Как сообщалось ранее, общая сумма похищенных средств составила 3,5 млрд тенге.

На все имущество, добытое преступным путем, стоимостью 865 млн тенге, наложен арест. Уголовное дело направлено в Генпрокуратуру для изучения и решения вопроса о передаче его в суд.

Напомним, Перизат Кайрат была задержана по подозрению в хищении 1,5 млрд тенге, которые потратила на себя, будучи главой благотворительного фонда. Кроме того, девушка подозревается в хищении свыше 1,7 млрд тенге, собранных для помощи пострадавшим от весенних паводков, а также на гуманитарную помощь жителям Палестины. Суд арестовал ее недвижимость и имущество.

Также ранее было зарегистрировано новое досудебное расследование в отношении Перизат Кайрат по факту мошенничества при сборе денег на строительство реабилитационного центра для детей-инвалидов. В рамках уголовного дела суд ликвидировал фонд Biz Birgemiz Qazaqstan 2030.

В АФМ раскрыли все потраченные ею суммы на дорогостоящие покупки. Сообщалось, что Перизат Кайрат и ее матери Гайни Алашбаевой инкриминируются мошенничество в особо крупном размере и легализация денег, полученных преступным путем.

Там же добавили, что девушка нарочно затягивала процесс ознакомления с уголовным делом.