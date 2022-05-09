День Победы в Великой Отечественной войне отмечает Казахстан

В Казахстане отмечают 77-ю годовщину Победы советского народа в Великой Отечественной войне, сообщает Kazpravda.kz.

Страна внесла неоценимый вклад в обеспечение Советской армии всем необходимым для разгрома врага. В годы Великой Отечественной войны на фронтах воевали около 1 млн 800 тыс. казахстанцев. За боевые заслуги сотни тысяч соотечественников были награждены орденами и медалями, около 500 человек стали героями Советского Союза, в том числе две девушки – Маншук Маметова и Алия Молдагулова, 110 казахстанцев были награждены орденом Славы трех степеней. Погибли в боях, умерли от ран и болезней, пропали без вести и не вернулись из плена 630 тыс. человек.



На территории Казахстана было сформировано 12 стрелковых, 4 кавалерийские дивизии, 7 стрелковых бригад, около 50 отдельных полков и батальонов.

Ежегодно в канун праздника и на постоянной основе всем ветеранам ВОВ в стране оказывается финансовая помощь и другие виды поддержки.