Фото: Kazpravda.kz
Общество
День Победы в Великой Отечественной войне отмечает Казахстан

В Казахстане отмечают 77-ю годовщину Победы советского народа в Великой Отечественной войне, сообщает Kazpravda.kz.   

Страна внесла неоценимый вклад в обеспечение Советской армии всем необходимым для разгрома врага. В годы Великой Отечественной войны на фронтах воевали около 1 млн 800 тыс. казахстанцев. За боевые заслуги сотни тысяч соотечественников были награждены орденами и медалями, около 500 человек стали героями Советского Союза, в том числе две девушки – Маншук Маметова и Алия Молдагулова, 110 казахстанцев были награждены орденом Славы трех степеней. Погибли в боях, умерли от ран и болезней, пропали без вести и не вернулись из плена 630 тыс. человек.

На территории Казахстана было сформировано 12 стрелковых, 4 кавалерийские дивизии, 7 стрелковых бригад, около 50 отдельных полков и батальонов.

Ежегодно в канун праздника и на постоянной основе всем ветеранам ВОВ в стране оказывается финансовая помощь и другие виды поддержки. 

Популярное

Все
Казахстанец из 20-ки лучших снайперов ВОВ: история Тулеугали Абдыбекова
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Новую модель системы сдержек и противовесов в Казахстане предложил Токаев
Как сегодня ищут места захоронений казахстанских солдат, пропавших без вести во время ВОВ
Легендарный казахстанский снайпер Ибраим Сулейменов наводил ужас на врагов и готовил талантливых учеников
До двух миллионов тенге увеличили выплату для ветеранов Великой Отечественной войны в Прииртышье
Частичка Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата в Москве передана волонтерам Казахстана
5,4 млрд тенге выплатят ветеранам в преддверии Дня Победы
На 65-м году жизни скончался бывший собкор "Казахстанской правды"
Юрист не имеет права на ошибку
В Мангистау планируют выделять гранты для обучения гидрогеологов
На фронтах – бои, в тылу – работа
Память в музыке и в сердце
Жизнь длиною в век
Навестили и помогли
Перезагрузка молодежного крыла
Великий ученый, мудрый наставник
Нас ждали дома, мы пришли с победой!
Подготовка к референдуму
Школа имени фронтовика
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
ПРОЕКТ: Закон РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Новые месторождения нефти и металлов ищут в Казахстане
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Как привлечь казахстанцев к службе в армии, придумали в Минобороны
Десятилетний ребенок погиб на картинге в Алматинской области
Болат и его команда
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
Грядущий референдум может стать основной нового общественного договора в Казахстане
Полный текст видеообращения Президента Токаева по поправкам в Конституцию
Тростью и табуреткой: зверское избиение пожилой алматинки сыном шокировало Казнет
О погоде по Казахстану на 3-5 мая рассказали синоптики
Цифровые документы приравняют к бумажным в Казахстане
"Биооружие Билла Гейтса": сотнями тысяч комаров-мутантов пугают казахстанцев в соцсетях
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 2 мая
Токаев примет участие в мероприятиях ко Дню защитника Отечества и Дню Победы
"Уральск, Петропавловск, Павлодар надо отдать России": за провокационный пост завели дело на мужчину в ЗКО
Главы правительств Казахстана и России провели телефонные переговоры
Закон Республики Казахстан
Мертвого младенца в пакете нашли во время субботника в Караганде
Тело пропавшего 19-летнего казахстанского военнослужащего обнаружено в Кыргызстане
Сотрудник акимата охотился на девочек: количество заявивших увеличилось
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
Процесс получения удостоверений личности автоматизируют в Казахстане
Не все так просто
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
Какой будет погода в мае для казахстанцев
ОСИлим ли?
Стала известна причина гибели лошадей в Атырауской области
Президент поручил акиму Жамбылской области увеличить доходы населения
Участники учений заявили об обмане со стороны военкомата Мангистау
Как будут развивать отрасль машиностроения в Казахстане
Почему Ахмета Байтурсынова называют Учителем нации
Судьба Казахстана находится в руках каждого гражданина – эксперт
КСК скоро не станет. Что делать жильцам?
Мы не исключаем новых "рецидивов" – Тугжанов о COVID-19 в Казахстане

Читайте также

Общество
Офтальмолог рассказала о темных пятнах перед глазами из-за …
Общество
В Мангистау планируют выделять гранты для обучения гидрогео…
Общество
5,4 млрд тенге выплатят ветеранам в преддверии Дня Победы
Общество
Как сегодня ищут места захоронений казахстанских солдат, пр…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]