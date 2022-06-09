За пушкинской строкой

День рождения Пушкина отметили в Казахстане.

«…Александр Сергеевич прогуливается»

Рекордных 800 человек приняли участие в традиционном флешмобе Русского дома в Нур-Султане «Пушкины гуляют по Казахстану». На улицах Нур-Султана и Алматы, Балхаша и Усть-Каменогорска, Актобе и Атырау, Караганды и Кокшетау, Тараза и Темиртау, Степногорска, Семея, Петропавловска школьники и студенты, надев маски Пушкина, просили прохожих вспомнить биографию и любимые строки поэта.

Известный столичный ку­тюрье Александр Астафьев прямо у «Байтерека» представил уникальную «пушкинскую» коллекцию футболок, во дворе роскошного особняка купцов Кубриных состоялся поэтический вечер. Многочисленные зрители услышали стихи не только классика, но и современных поэтов в исполнении ведущей актрисы Государственного академичес­кого драматического театра им. М. Горького Ульяны Штильман. Особую атмосферу вечеру придавали завораживающие звуки ханга в исполнении Тимура Шаяхметова.

А в Русском доме открылась выставка Московского государственного объединенного музея-заповедника, где представлены воспроизведения уникальных книг – «Букваря» Кариона Истомина, «Грамматики» Мелетия Смотрицкого, «Российской грамматики» Михаила Ломоносова.

«…поехал я в Уральск»

Волею судьбы русский поэт оказался на казахстанской земле. Имя Пушкина носят улицы, учебные заведения, в Уральске работает музей А. С. Пушкина, в Усть-Каменогорске – библиотека им. А. С. Пушкина, памятник поэту установлен в столице Казахстана, а в Петропавловске – целых два памятника солнцу русской поэзии.

Всего три дня Александр Пушкин пробыл в Уральске – с 21 по 23 сентября 1833 года, но какими содержательными были эти три дня!

В Уральске поэт жил на втором этаже дома наказного атамана Уральского казачьего войска. Дом этот сохранился. В 2006 году (это был Год Пушкина в Казахстане) в старом атаманском доме открыли музей Пушкина.

В Уральск писатель приехал, чтобы собрать сведения о Емельяне Пугачеве. Сохранилась в его архивах поэма «Козы-Корпеш – Баян-Сулу». Текст эпоса был впервые опубликован в 1837 году в «Вестнике пушкинской комиссии». Запись на пяти листах сделана рукой неизвестного человека. Уральские ученые полагают, что Пушкин, прослушав поэму в исполнении акына, попросил кого-то, кто владел казахским языком, перевести ее на русский. Сам факт обнаружения казахской поэмы среди бумаг Пушкина доказывает, что поэту было интересно поэтическое творчество казахского народа.

Свои впечатления об Уральске Пушкин изложил в письме жене: «Тамошний атаман и казаки приняли меня славно, дали мне два обеда, подпили за мое здоровье. Наперерыв давали мне известия, в которых имел нужду, и накормили меня свежей икрой, при мне изготовленной».

Уральский краевед Анатолий Трегубов выяснил, что дочь Натальи Пушкиной-Ланской и Петра Ланского Софья Петровна восемь лет (1885–1893) прожила в Уральске, будучи женой атамана Уральского казачьего войска генерала Николая Шипова. И жила она в том самом доме, в котором ночевал поэт.

В годы массовых репрессий потомки Пушкина оказались в Петропавловске. Правнучка великого поэта и одновременно внучка его сына Александра Наталья Евгеньевна Воронцова-Вельяминова вместе со своими детьми Юрием и Верой была сослана в Северный Казахстан из Брестской области в 1939 году после ареста мужа. Жить и работать пришлось на совхозной ферме. Правнучка Пушкина ухаживала за скотом, возила навоз, копала силосные ямы. В годы войны Наталья Евгеньевна научилась делать из простыней косынки, вышивала на них цветочки и обменивала на молоко.

В 1946 году потомкам Пушкина разрешили перебраться в Петропавловск. Здесь Наталья Евгеньевна устроилась на работу в трест столовых и ресторанов, позже трудилась бухгалтером в музыкальной школе, основанной Георгием Римским-Корсаковым (потомком композитора).

И вот, что он написал об одной из встреч с правнучкой Пушкина:

«Мне довелось увидеть Наталью Евгеньевну. Вглядываясь в лицо, решал обывательский вопрос: похожа – не похожа? Светло-русые кудряшки я нашел очень схожими с пушкинскими. Хотя это могли быть и бигуди. Но профиль! Нос, губы, сжатые в полуулыбке – почти все так, как на известном автопортрете поэта. И особенно брови – приподнятые, округлые. Все это разглядел я тогда и решил про себя, что похожа».

В Петропавловске Наталья

Евгеньевна с дочкой Верой (Юра к тому времени ушел в армию) поселилась на улице Пушкина в одном из деревянных домиков. Сняли комнату у библиотекарши Олимпиады Зубаревой. Вера училась в школе им. Ленина, позже работала на заводе им. Кирова. Контролером Вера проработала шесть лет, даже «висела» на доске почета, чем очень гордилась. В 1952 году она на отлично сдала экзамены в Одесский университет и поступила на географический факультет. На последнем курсе вышла замуж за Григория Сванидзе и родила ребенка.

Спустя многие годы потомкам Пушкина довелось перебраться в Москву. Овдовевшая Вера и ее мама поселились в центре города, недалеко от знаменитого памятника Пушкину на Тверской. Наталья Евгеньевна Воронцова дожила до 85 лет, сохранив широкий и светлый «пушкинский ум», глубокое понимание жизни, а также острый критичес­кий взгляд на общественные явления.

…В центре Петропавловска установлен памятник двум великим поэтам – Абаю и Пушкину. При жизни они, конечно, не встречались, но обоим были свойственны схожее поэтичес­кое восприятие жизни, любовь к родной земле и родному слову.