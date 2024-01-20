Депозиты в инвалюте за год упали на 18%, в тенге – резко выросли

Банки и финансы
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На конец декабря 2023 года в депозитных организациях была размещена сумма, эквивалентная 8,1 трлн тенге, а годом ранее речь шла о 9,8 трлн тенге, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz

Годовое снижение отмечается впервые с 2019-го, следует из статистики Нацбанка РК, сообщает DataHub.

В объемах учтены средства физических и небанковских юридических лиц, и снижение депозитов в инвалюте отмечается в обоих случаях, на 9% и 25% соответственно. Поскольку речь идет о суммах в иностранной валюте, динамика объемов может определяться и динамикой курса, но лишь частично. Так, средний курс тенге за декабрь год к году из ключевых валют значительно изменился только к рублю; к доллару, евро и юаню колебания не так велики.

«Одним из объяснений может служить переток депозитов в тенге. По крайней мере, депозиты в нацвалюте год к году сильно выросли: в целом на 26%, у физлиц на треть, у небанковских юрлиц – на 18%. В итоге совокупные объемы депозитов в любой валюте приблизились к 34,7 трлн тг (+12% г/г)», - говорится в сообщении.

#тенге #доллар #депозиты #Евро

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