Депозиты в инвалюте за год упали на 18%, в тенге – резко выросли

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Годовое снижение отмечается впервые с 2019-го, следует из статистики Нацбанка РК, сообщает DataHub.

В объемах учтены средства физических и небанковских юридических лиц, и снижение депозитов в инвалюте отмечается в обоих случаях, на 9% и 25% соответственно. Поскольку речь идет о суммах в иностранной валюте, динамика объемов может определяться и динамикой курса, но лишь частично. Так, средний курс тенге за декабрь год к году из ключевых валют значительно изменился только к рублю; к доллару, евро и юаню колебания не так велики.