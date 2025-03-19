Депутат Ходжаназаров: «Казахстан больше не страна ожиданий»

– Казахстан вступает в новую эпоху. Политическая система обновляется, бизнес получает поддержку, молодежь выходит на передовые позиции, а ресурсы направляются в развитие страны благодаря смелой и бесповоротной политике Главы государства. И самое главное – Казахстан больше не страна ожиданий, а страна возможностей. Мы вместе строим Казахстан, который силен не словами, а делами. Страну, которой будем гордиться, - заявил мажилисмен.