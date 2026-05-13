Депутат Ходжаназаров заявил о переплате бизнеса за обязательное страхование сотрудников

Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

Соответствующий депутатский запрос он озвучил на пленарном заседании Мажилиса, сообщает Kazpravda.kz  

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Депутат Айдарбек Ходжаназаров заявил о многомиллиардной переплате бизнеса по системе обязательного страхования работников и призвал правительство пересмотреть действующие правила.

Мажилисмен  раскритиковал нынешнюю модель страхования, отметив, что компании с минимальным риском травматизма фактически субсидируют страховые организации.

По словам депутата, IT-компания с фондом оплаты труда около 5 млн тенге ежегодно платит 85 тыс. тенге страховых взносов, хотя экономически обоснованная сумма составляет около 14,5 тыс. тенге.

«Разница просто уходит страховым компаниям. Ко мне обратился предприниматель — небольшая бухгалтерская фирма с четырьмя сотрудницами. За 15 лет у них не произошло ни одного несчастного случая, но каждый год компания всё равно платит 85 тысяч тенге», - заявил Ходжаназаров.

Он сообщил, что в 2025 году страховые компании собрали 136 млрд тенге страховых премий, тогда как выплаты пострадавшим работникам составили 45 млрд тенге.

Депутат также раскритиковал размеры штрафов за отсутствие обязательной страховки. По его словам, для малого бизнеса штрафы достигают почти 700 тыс. тенге, для среднего - до 1,7 млн тенге.

Ходжаназаров считает, что переход к рискоориентированной модели позволил бы государству экономить свыше 120 млрд тенге ежегодно.

«Сегодня у нас все наоборот: чем ниже риск, тем больше переплата. Если реформу отложат до 2030 года, государство переплатит ещё минимум 480 млрд тенге», - заявил депутат.

В связи с этим он потребовал снизить минимальный размер страховой премии, уменьшить нагрузку на малый бизнес и раскрыть данные о доходах и расходах страховых компаний за последние три года.

#депутат #страховщики #переплата

