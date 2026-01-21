Депутат требует устранить энергетические и логистические барьеры для развития несырьевого экспорта

Мажилис
128
Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

Депутат Мажилиса, глава фракции Respublika Айдарбек Ходжаназаров заявил о необходимости срочно устранить инфраструктурные ограничения, которые сдерживают развитие несырьевого экспорта в Казахстане, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Соответствующий депутатский запрос на имя Премьер-министра он озвучил на пленарном заседании Мажилиса. 

По его словам, дефицит энергетических мощностей и проблемы в сфере логистики уже становятся прямым препятствием для запуска и расширения экспортно-ориентированных производств.

Ходжаназаров напомнил, что на V заседании Национального курултая Глава государства указал на недостаточность текущих объемов производства энергии для реализации запланированных инициатив и подчеркнул важность энергетической самодостаточности как ключевого элемента государственной политики.

В качестве примера депутат привел ситуацию в регионах.

«Так, в Туркестанской области при потреблении электроэнергии на уровне 445 МВт регион обеспечивает себя лишь на 25%. Несмотря на заявленные планы модернизации инфраструктуры, предприниматели продолжают сталкиваться с трудностями при подключении новых предприятий к электросетям, что снижает инвестиционную активность», - отметил мажилисмен. 

Отдельное внимание было уделено проблемам в сфере экспортной логистики, прежде всего грузовой авиации. Депутат напомнил слова Президента о том, что неспособность Казахстана стать евразийским центром авиагрузовых перевозок является «непростительной ошибкой». 

«Высокая стоимость авиатоплива, налоговые и таможенные ограничения делают грузовые авиаперевозки экономически неэффективными», - считает он. 

В связи с этим депутат потребовал внедрить приоритетный режим подключения экспортных проектов к электросетям, пересмотреть подходы к развитию грузовой авиации, обеспечить прозрачное ценообразование на авиатопливо, а также скорректировать налоговое и таможенное регулирование в отношении грузовых воздушных судов.

#мажилис #депутат

Популярное

Все
Пространство открытого и ответственного диалога
Горводоканал все же наказали
Определился состав на Олимпиаду
Ответ актуальным запросам современности
«Шахтер» намерен вернуться в Премьер-лигу
Усилили тренерский штаб
Диалог на языке символов
От Мельбурна до Астаны
Снег, камера – «Мотор!»
Макинцы готовятся к новосельям
Возвращенная государству земля – это новые возможности для сельчан
Театр нового формата
В Алматы вернулась «Летучая мышь»
Низкий поклон героям
Грандиозные поединки
Курсанты покорили пик
К спортивной биографии добавил армейскую
Бой начинается задолго до первого выстрела
Вся история стройки – в одном документе
Логичное продолжение политической модернизации
Какие изменения ждут Атырау?
Сюрприз на церемонии присяги
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Стадион и Дворец единоборств появятся в Костанае
В Казахстане расширили список заболеваний для лечения по ОСМС
Современный лимонарий запущен в Алматинской области
Школьники 15 января перейдут на дистанционку
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Ждем успеха от «Торпедо»
Арктическое вторжение: 40-градусные морозы надвигаются на Казахстан
В Павлодаре будут готовить операторов дронов
Без ухабов и ям
Реанимобили прибыли в районы
Двенадцать друзей в одном строю
Олжас Бектенов посетил Институт ядерной физики в Алматы
Штрафовать за невывезенный снег будут подрядчиков
В отдаленном ауле – новая школа
«Кайсар» метит в призеры?
Четвертый проигрыш подряд
В селе – новая школа
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
В Нацгвардии начался новый учебный период
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
Стоит ли лишать свободы за все экономические преступления?

Читайте также

Пункт пропуска «Кеген-автодорожный» на казахстанско-кыргызс…
На круглосуточный режим
Мажилис рассмотрит Соглашение о пунктах пропуска на казахст…
Оценивать ситуацию через факты, а не эмоции: мажилисмен обр…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]