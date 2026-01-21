Депутат Мажилиса, глава фракции Respublika Айдарбек Ходжаназаров заявил о необходимости срочно устранить инфраструктурные ограничения, которые сдерживают развитие несырьевого экспорта в Казахстане, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Соответствующий депутатский запрос на имя Премьер-министра он озвучил на пленарном заседании Мажилиса.

По его словам, дефицит энергетических мощностей и проблемы в сфере логистики уже становятся прямым препятствием для запуска и расширения экспортно-ориентированных производств.

Ходжаназаров напомнил, что на V заседании Национального курултая Глава государства указал на недостаточность текущих объемов производства энергии для реализации запланированных инициатив и подчеркнул важность энергетической самодостаточности как ключевого элемента государственной политики.

В качестве примера депутат привел ситуацию в регионах.

«Так, в Туркестанской области при потреблении электроэнергии на уровне 445 МВт регион обеспечивает себя лишь на 25%. Несмотря на заявленные планы модернизации инфраструктуры, предприниматели продолжают сталкиваться с трудностями при подключении новых предприятий к электросетям, что снижает инвестиционную активность», - отметил мажилисмен.

Отдельное внимание было уделено проблемам в сфере экспортной логистики, прежде всего грузовой авиации. Депутат напомнил слова Президента о том, что неспособность Казахстана стать евразийским центром авиагрузовых перевозок является «непростительной ошибкой».

«Высокая стоимость авиатоплива, налоговые и таможенные ограничения делают грузовые авиаперевозки экономически неэффективными», - считает он.

В связи с этим депутат потребовал внедрить приоритетный режим подключения экспортных проектов к электросетям, пересмотреть подходы к развитию грузовой авиации, обеспечить прозрачное ценообразование на авиатопливо, а также скорректировать налоговое и таможенное регулирование в отношении грузовых воздушных судов.