Депутат требует защитить от кибератак системы топливно-энергетического комплекса и добывающего сектора

Мажилис
125

Вопросы кибербезопасности технологических сетей имеют критическое значение для национальной безопасности

Изображение сгенерировано Copilot

Депутат Мажилиса Абуталип Мутали требует защитить от кибератак автоматизированные системы управления технологическими процессами и SCADA-системы (АСУ ТП и SCADA) в топливно-энергетическом комплексе, промышленности, транспорте и добывающем секторе, сообщает Kazpravda.kz

Он напомнил, что в региональном контексте Казахстана эти технологии применяются: на ТЭЦ, в водозаборах и насосных станциях, в электрических сетях и подстанциях в каждом регионе, а их бесперебойное функционирование напрямую влияет на жизнеобеспечение населения.

«Однако, на сегодняшний день Министерством энергетики фактически не сформирован централизованный механизм защиты технологических сетей. Многие объекты используют устаревшее оборудование, отсутствует единая классификация по уровню критичности и киберзначимости, а мероприятия по защите OT-среды во многих случаях носят формальный характер. То есть критическая инфраструктура Казахстана киберуязвима. По международной практике более 60% киберинцидентов в промышленности связаны с уязвимостями АСУ ТП и SCADA, а свыше 70% объектов эксплуатируют не сегментированные сети, не рассчитанные на противодействие кибератакам. Другими словами, любой хакер может хакнуть эти системы, и это будет иметь самые печальные реальные последствия для людей», - считает депутат. 

Он привел примеры, когда в 2025 году в ряде европейских стран произошел блэкаут, вызванный кибератаками. Прямой экономический ущерб для Испании, Португалии и Франции составил примерно 150 миллионов евро в сутки. 

«В Казахстане уже фиксировались случаи, приводившие к остановке технологических процессов, сбоям энергоснабжения. Кибератаки способны в любой момент парализовать объекты промышленности, оставить без света, воды, тепла и газа целые регионы страны! Представьте: зимой, в мороз, тысячи домов без отопления, остановленные заводы, замороженные нефтепроводы и шахты. Это не просто неудобство – это прямая угроза жизни людей и национальной безопасности! Другими словами европейский блэкуат может реализоваться и у нас. 

Мы потеряем миллиарды долларов. Да, именно миллиарды. Топливно-энергетический комплекс и промышленность – это основа нашего ВВП, главный источник экспортной выручки и доходов республиканского бюджета. Каждый такой сбой – это удар по всей экономике нашей страны», - сказал он. 

Мажилисмен требует создать киберщит вокруг жизненной инфраструктуры и просит рассмотреть вопрос о внедрении системных мер по обеспечению кибербезопасности OT сетей и АСУ ТП на стратегических объектах.

