Сегодня в Казахстане активно действуют более 22 тысяч неправительственных организаций. Благодаря самым активным, дальновидным, инициативным казахстанцам, гражданский сектор поднялся на новый качественный уровень развития, стал большой интеллектуальной средой, надежным партнером государства, отметил депутат Мажилиса Елнур Бейсенбаев в своем выступлении на Гражданском форуме, передает Kazpravda.kz

Фото: Минкультуры

Теперь гражданский сектор активно включается в решение актуальных проблем в обществе, донося до власти требования народа. И примеров гражданской активности немало: наши граждане поддерживают большинство инициатив государства и сами часто выступают новаторами.

Но несмотря на фундаментальные изменения, которые происходят в нашей стране, на страницах социальных сетей, в некоторых кругах высказываются необоснованные мнения относительно экономической ситуации в разных регионах. Но насколько уместна эта критика?

Невзирая на все потрясения, бюджет Казахстана устойчив. Более того, имеются стабильные поступления, отмечается заметный рост экономики. Все социальные обязательства перед гражданами выполняются.

Мажилисмен также отметил, что Казахстан одна из стран, которые перешли на трехлетний бюджет, что указывает на возможности долгосрочного планирования и прогнозирования.

Доходы бюджета Казахстана в 2024 году превысили 44 млрд долларов. Это более чем в полтора раза выше, чем в Узбекистане (26,4), и в 10 раз больше, чем в Кыргызстане (4,4).

– Наш бюджет имеет социальную направленность, – отметил Елнур Бейсенбаев – 60% расходов направляется в социальную сферу. Ежегодно расходы республиканского бюджета на индексацию пенсий и пособий увеличиваются на один триллион тенге. Тогда как у наших южных соседей эти расходы сокращаются.

Активно оказывается поддержка регионам. По итогам 2025 года 30% республиканского бюджета, то есть рекордные 7,6 триллиона тенге были направлены на развитие регионов. Только три наших региона являются донорами, тогда как остальные 17 дотационные.

У Казахстана есть надежная подушка безопасности. С начала года международные резервы, то есть золотовалютный резерв и ценные бумаги, выросли на 20% и достигли 52,2 млрд долларов. Также Нацфонд составляет 64 млрд долларов. Итого, это 63 триллиона тенге, что фактически равно трем бюджетам страны, подчеркнул депутат.

По данным Международного валютного фонда, на сегодня национальные фонды имеются лишь в 57 странах.

– Наше правительство проводит жесткую политику по сдерживанию роста государственного долга, – подчеркнул Елнур Бейсенбаев. – Так, по итогам прошлого года он составил 74,3 млрд долларов, или 25,3% к ВВП. Для сравнения, данный показатель у наших соседей выше: в Узбекистане – 37%, Кыргызстане – 45,5%. А в ряде восточно-европейских стран соотношение внешнего долга к ВВП также выше казахстанского уровня: Словакия - 95%, Хорватия – 55%, Болгария - 44%, Румыния – 39%.

Депутатами в новый Бюджетный кодекс введены серьезные механизмы по повышению прозрачности и ответственности в бюджетном планировании и администрировании.

Установлено строгое ограничение на использование целевых трансфертов из Нацфонда исключительно для финансирования критической инфраструктуры. Кодекс значительно усилил парламентский контроль за бюджетом. Теперь лимиты государственных гарантий, поручительств и всего правительственного долга, а также долга местных органов и квазигосударственного сектора, должны быть утверждены Парламентом. Это обеспечивает более эффективное управление долговыми обязательствами.

Резюмируя, можно утверждать, что на фоне других стран Казахстан выглядит заметно лучше. Это связано с реформами Президента по либерализации и диверсификации экономики.

Наша страна нацелена удвоить уровень ВВП к 2029 году до 450 млрд долларов. Рост ВВП за 9 месяцев текущего года составил 6,3%, и, по мнению экспертов, есть все предпосылки добиться роста в 6,5% к концу года.

По оценке международных финансовых институтов, ВВП на душу населения в Казахстане составляет примерно 14 тысяч долларов.

Активно развивается инфраструктурный и транзитный потенциал. В 2024 году строительными работами были охвачены рекордные 12 тысяч километров дорог. Это позволило довести до нормативного состояния 93% республиканских и 89% местных дорог.

– Мы не скрываем существующие проблемы, – отметил Елнур Бейсенбаев. – Самые острые из них, на мой взгляд, – инфляция и вопросы занятости.

Эти и другие проблемы под силу решить вместе – государству, обществу и бизнесу.