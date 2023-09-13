Депутат заступился за домбру

Депутат Мажилиса Аманжол Әлтай призвал не допускать оскорбления казахского национального инструмента домбры и прекратить называть игру на ней харамом, как считают последователи некоторых течений ислама, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.
Об этом депутат заявил на пленарном заседании Мажилиса.
«Важно всесторонне популяризировать среди молодого поколения домбру, ее значимость и укоренить это в сознании. К сожалению, в современном обществе, в социальных сетях всё больше нападок на этот инструмент, веками прославляющий самобытность нашего народа.
В частности, некоторые граждане Казахстана, движимые чуждыми религиозными течениями, распространяют вводящие людей в заблуждение негативные комментарии. Например, в социальных сетях пишут такие ужасающие комментарии, как «Домбра – харам».
Домбра – это великая ценность, которая открывает путь к модернизации нашего исторического сознания, связывает прошлое и настоящее. Домбра выражает человеческую душу, своими звуками прививает молодому поколению патриотизм, благородство, пробуждает чувство долга», – апеллировал мажилисмен.
Народный избранник подчеркнул, что оскорбление символа казахов – домбры – можно воспринимать как оскорбление всей нации и призвал на уровне закона защищать домбру и запретить нападки и оскорбления инструмента.
«Министерству просвещения необходимо включить в учебную программу обучение игре на домбре на уроках пения в школах. Во-вторых, нужно широко пропагандировать в СМИ, на радио и телеканалах песни, эпосы, айтысы, раскрывающие ценность домбры. Компетентным органам, а также управлениям по делам религий необходимо усилить работу с лицами, которые подверглись негативному влиянию религиозных течений», – обозначил Әлтай.
Ранее в социальных сетях распространились видеоролики, авторы которых заявили, что игра на домбре – это харам.