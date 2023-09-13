Депутат заступился за домбру

Парламент
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Тусупбекова Лаура
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Депутат Мажилиса Аманжол Әлтай призвал не допускать оскорбления казахского национального инструмента домбры и прекратить называть игру на ней харамом, как считают последователи некоторых течений ислама, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Фото: Kazpravda.kz

Об этом депутат заявил на пленарном заседании Мажилиса.

«Важно всесторонне популяризировать среди молодого поколения домбру, ее значимость и укоренить это в сознании. К сожалению, в современном обществе, в социальных сетях всё больше нападок на этот инструмент, веками прославляющий самобытность нашего народа.

В частности, некоторые граждане Казахстана, движимые чуждыми религиозными течениями, распространяют вводящие людей в заблуждение негативные комментарии. Например, в социальных сетях пишут такие ужасающие комментарии, как «Домбра – харам».

Домбра – это великая ценность, которая открывает путь к модернизации нашего исторического сознания, связывает прошлое и настоящее. Домбра выражает человеческую душу, своими звуками прививает молодому поколению патриотизм, благородство, пробуждает чувство долга», – апеллировал мажилисмен.

Народный избранник подчеркнул, что оскорбление символа казахов – домбры – можно воспринимать как оскорбление всей нации и призвал на уровне закона защищать домбру и запретить нападки и оскорбления инструмента.

«Министерству просвещения необходимо включить в учебную программу обучение игре на домбре на уроках пения в школах. Во-вторых, нужно широко пропагандировать в СМИ, на радио и телеканалах песни, эпосы, айтысы, раскрывающие ценность домбры. Компетентным органам, а также управлениям по делам религий необходимо усилить работу с лицами, которые подверглись негативному влиянию религиозных течений», – обозначил Әлтай.

Ранее в социальных сетях распространились видеоролики, авторы которых заявили, что игра на домбре – это харам.

#мажилис #Парламент #общество #история #домбра

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