Депутаты Мажилиса проверили строительство нового корпуса школы в Таразе

Статьи
70
Айман Аманжолова
корреспондент

В Таразе депутаты Мажилиса Гулдара Нурым, Мукаш Искандиров и Абуталип Мутали ознакомились с ходом строительства нового корпуса средней школы №27 имени Маншук Маметовой. Проект реализуется в рамках предвыборной программы партии AMANAT, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Мажилиса РК

Строительство нового трехэтажного корпуса на 600 ученических мест сегодня выполнено на 40%, ведутся работы по монтажу кровли, внутренней отделке и благоустройству территории. Согласно графику, завершение строительства запланировано на ноябрь 2026 года, однако подрядная организация заявляет о готовности сдать объект уже к сентябрю, что позволит школьникам сесть за парты с началом нового учебного года.

Как подчеркнула депутат Мажилиса Гулдара Нурым, государственная политика в сфере образования включает в себя не только строительство новых школ и обеспечение комфортных условий, но, прежде всего, заботу об учениках и их педагогах.

– За последние годы приняты принципиальные решения по поддержке учителей. Без малого шесть лет прошло со дня принятия Закона «О статусе педагога», который даёт ощутимые результаты. Средняя зарплата за пять лет выросла со 109 до 390 тысяч тенге, нагрузка на учителей сократилась на 14 часов, а 82% педагогов теперь уверенно заявляют, что их труд ценится в обществе. Кроме того, введены надбавки за квалификацию и стаж, закреплен особый правовой статус учителя, были увеличены дни отпуска для нескольких категорий педагогов, увеличились доплаты за классное руководство и многое другое. Все это – результат последовательной государственной политики, проводимой по инициативе Главы государства и поддерживаемой партией AMANAT. Новые школы должны наполняться не только современными кабинетами, но и мотивированными, защищенными педагогами, – отметила депутат.

В ходе ознакомления с объектом мажилисмены отметили, что развитие школьной инфраструктуры остается одной из приоритетных задач для государства. По словам Мукаша Искандирова, рост числа школьников в регионе требует опережающего строительства образовательных учреждений.

– В новом учебном году в регионе будет порядка 247 тысяч школьников, из них около 20 тысяч малышей впервые пойдут в 1 класс. Строительство школ напрямую связано с качеством жизни семей. Когда мы говорим о доступности образования, речь идет не об абстрактных показателях, а о конкретных условиях для детей и родителей. Новые здания снимают перегрузку, сокращают вторые смены и создают нормальную образовательную среду. Поэтому такие объекты находятся под постоянным контролем нашей партии, – подчеркнул он.

С 5 по 13 января депутаты Мажилиса от парламентских фракций политических партий AMANAT, Ауыл, Ақ жол, ОСДП, НПК и Respublica находятся в рабочих поездках в регионах. Мажилисмены информируют избирателей о принятых законах, изучают практику их реализации на местах и выслушают актуальные вопросы и проблемы, волнующие граждан.

#мажилис #депутат #регион

