Десятки семей в регионе обманом получали социальную помощь

Прокуратура Туркестанской области выявила нарушения при получении адрес­ной социальной помощи (АСП). Десятки семей намеренно скрывали реальные доходы, имущество и число совместно проживающих членов семьи, чтобы получить пособие, предназначенное исключительно для малообеспеченных граждан.

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Только в трех районах – Сарыагашском, Келесском и Мактааральском – сумма незаконно присвоенных средств превысила 4 млн тенге. К примеру, в Келесском районе 13 человек при подаче заявлений скрыли факт совместного проживания с другими родственниками, что позволило им искусственно занизить совокупный семейный доход и пройти по критериям для получения помощи.

В областной прокуратуре считают, что подобные действия являются не просто нарушением закона, но и моральным преступ­лением против общества. В то время как действительно малоимущие семьи остро нуждаются в помощи, недобросовестные граждане используют систему в личных целях.

Как пояснили в надзорном органе, адресная помощь – это не только деньги, но и инструменты выхода семьи из бедности, направленные на долгосрочное улучшение качества жизни.

– АСП – форма государственной поддержки, направленная на помощь семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, – комментирует руководитель управления координации занятости и социальных программ Туркестанской области Асия Темирбаева. – Эта программа включает в себя ежеквартальные выплаты семьям с доходом ниже черты бедности, ежемесячные доплаты в размере 1,5 МРП, что составляет 6 345 тенге в 2025 году на каждого ребенка от года до шести лет. Также есть меры активной поддержки – содействие в трудоустройстве, предоставление государственных грантов на открытие собственного дела, на­п­равление на курсы повышения квалификации и другое.

По информации управления координации занятости и социальных программ, в трех районах подтверждены 23 нарушения. В Келесском районе выявлено 18 фактов сокрытия членов семьи и наличия в домашнем хозяйстве крупного рогатого скота, в Жетысайском – два факта сокрытия КРС и доходов, в Сарыагашском – три факта, по которым получатели АСП утаили доходы от продажи автотранспорта.

На сегодняшний день в Казахстане более 50 тыс. семей, или свыше 270 тыс. человек, получают адрес­ную социальную помощь. Для обеспечения этой программы в 2025 году из респуб­ликанского бюджета выделено порядка 22 млрд тенге.

Однако проблема злоупотреб­ления этой помощью остается острой. Так, по данным Минис­терства труда и социальной защиты населения, только в прошлом году более 50 тыс. человек предоставили ложные сведения о доходах и имущественном положении.

За предоставление ложной информации при получении социальной помощи предус­мотрена административная и уголовная ответственность. В зависимости от размера ущерба и обстоятельств дела может быть возбуждено уголовное дело по факту мошенничества с государственными средствами.

Прокуратура Туркестанской области уже начала работу по возврату незаконно полученных средств в государственный бюджет. На сегодня три получателя АСП добровольно вернули 721,8 тыс. тенге, документы четырнадцати на сумму более 2 млн тенге направлены в суд, шестерым выданы уведомления на возврат в бюджет 1,5 млн тенге. Также рассматривается вопрос о введении дополнительных механизмов контроля за процессом назначения АСП, включая цифровизацию базы данных и межведомственное взаи­модействие.

По словам Асии Темирбаевой, управление держит на постоянном контроле мониторинг по назначенным АСП. Как результат, за последние три года значительно уменьшилось количест­во допущенных нарушений и чис­ленности получателей АСП, запущено мобильное приложение FSM Social, позволяющее участковым комиссиям определять материальное положение семьи путем установления геолокации.

В результате за несколько лет уровень бедности снизился со 198,4 тыс. человек в 2022 году, что составляло 9,4% от общего числа жителей области, до 59 тыс. в 2025-м, или в 3,4 раза. Соответственно, сэкономленные за три года 11,8 млрд тенге бюджетных средств были возвращены и нап­равлены на другие социальные нужды.

И все же случаи незаконного получения АСП в Туркестанской области – это сигнал о необходимости системного пересмотра процедур оценки нуждаемости и более жесткого контроля за распределением социальной помощи. Государственная поддержка должна доходить до тех, кто действительно в ней нуждается. И каждый случай злоупотребления – это удар по доверию граждан к системе социальной защиты.

